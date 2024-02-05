ترقب من عملاقي إنجلترا .. مفاجأة صادمة قد تعرقل انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

الجميع يترقب مصير كيليان مبابي النهائي..

كل الأنظار تتجه إلى العاصمة الإسبانية - حاليًا -، استعدادًا لإعلان نادي ريال مدريد، عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

مبابي البالغ من العمر 25 سنة، ينتهي عقده مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف العام الحالي؛ وسط تأكيدات على رفضه التجديد، والاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد.

وعلى الرغم من هذه الأنباء؛ إلا أن صحيفة "الإندبندت" البريطانية، فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، عن تعثر جديد في مفاوضات النجم الفرنسي مع فريق العاصمة الإسبانية.

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الصحيفة كشفت اليوم الإثنين، عن أن مطالب اللاعب المالية، لا تزال بعيدة للغاية، عن الراتب الذي يعرضه ريال مدريد عليه؛ وهو ما قد يعرقل الصفقة المنتظرة.

وأوضحت أن ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، يريدان التعاقد مع كيليان مبابي، في الصيف القادم؛ ولكنهما يواجهان تحديًا صعبًا، في فاتورة الأجور.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول وأرسنال، عليهما إعادة صياغة رواتب جميع لاعبي الفريقين، إذا أرادا التعاقد مع مبابي، وخطفه من ريال مدريد.

جدير بالذكر أن مبابي، كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي، في صيف العام الماضي، قبل أن يفاجئ العالم، بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.