ترضية كافية؟ الاتحاد الإسباني "يغازل" سيدات المنتخب بقرار مفاجئ!

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحاول بكل السبل إرضاء منتخب السيدات..

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا يوم الأربعاء عن تغيير مطلق في اسم المنتخبات الوطنية، بعدم التمييز بين منتخبي الرجال والسيدات في التسمية.

قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقضي بأن تصبح العلامة التجارية الوحيدة للمنتخبات الوطنية هي "الفريق الإسباني لكرة القدم"، وأن يطلق ذلك على منتخبي الرجال والسيدات على حدٍ سواء.

وبهذه الطريقة يتم التخلي عن الاسم القديم للمنتخب النسائي الذي كان يتضمن عبارة "كرة القدم النسائية".

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وحسبما أكد بيدرو روشا، رئيس لجنة إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن التغيير ليس مجرد رواية، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "القرار أبعد من الخطوة الرمزية، نريده أن يعني تغييرًا في المفهوم، والاعتراف بأن كرة القدم هي كرة القدم، يمارسها من يمارسها".

وبالتالي فإن شعار وعلامة فريق كرة القدم الإسباني، البالغ من العمر عامين، سيكون بمثابة قاسم مشترك للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات؛ كما أنها ستفعل ذلك بطريقة موحدة تمامًا، وستتم إضافة النجمة التي حققها بطلات العالم مؤخرًا رسميًا إلى الشعار.