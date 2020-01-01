ترشيح جواو فيليكس لتعويض فاتي في برشلونة

صفقة جديدة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟

رشح تقرير في صحيفة "موندو" المقربة من برشلونة جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، ومجموعة أخرى من المهاجمين لتعويض أنسو فاتي بالنادي الكتالوني بعد خضوع الأخير للجراحة وغيابه عن الملاعب.

وخضع فاتي للجراحة على مستوى غضروف الركبة قد تبعده عن الملاعب لفترة ما بين ثلاثة وخمسة أشهر، المزيد من التفاصيل من هنا.

وذكرت "موندو" أن طبيعة إصابة فاتي ستحتاج وقتاً طويلاً من أجل التعافي، والمزيد من الوقت من أجل استعادة مستواه الطبيعي، وأن تلك الإصابات تترك أثراً طويل المدى على اللاعبين ومستواهم.

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وقالت الصحيفة إن برشلونة يجب أن يبحث عن البديل منذ الآن، ورشحت خمسة أسماء، أولها كان نجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس.

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الصحيفة بررت اختيار فيليكس بسبب معاناته في فرض نفسه على تشكيل أتلتيكو والتألق مع الفريق، وقالت إن الاستثمار في شراء اللاعب سيكون مثالياً لتعويض فاتي.

القائمة ضمت أيضاً لاعب الفريق السابق باكو ألكاثير من فياريال، مهاجم ريال سوسييداد كريستيان بورتو، خوسيه لويس موراليس، لاعب ليفانتي، ورافا مير، مهاجم وولفرهامبتون المُعار إلى ويسكا.

ولا يملك برشلونة في تشكيلته الحالية أي مهاجم صريع بعد رحيل لويس سواريز نحو أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.