ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لكلاسيكو السوبر الإسباني في السعودية ؟

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مثيرة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو بنصف نهائي السوبر الإسباني لعام 2022.

المباراة تحمل اهتمامًا مضاعفًا بالنسبة للجماهير العربية، إذ تستضيف المملكة العربية السعودية كلاسيكو الأرض في فرصة عظيمة للجماهير لحضور اللقاء.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قنوات SSC المشفرة والتي تنقل مباريات الدوري السعودي أيضًا، إذ تُبث المواجهة عبر قناتي SSC5 و SSC6 بتقنية HD.

فما هي قنوات SSC وما هو ترددها؟ الإجابة تجدها هنا وأكثر.



ما هي قنوات SSC؟



مجموعة قنوات SSC يمكن تعريفها الآن بأنها الناقل الحصري لبطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، وذلك بجانب بطولات دوري أبطال آسيا وكذلك السوبر الإسباني.

وكان ميلاد قناة SSC في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC.

كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة والتذاكر

ما هو تردد قنوات SSC؟



قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات عبر الترددات الآتية...



القمر



عرب سات

نايل سات

التردد



11747 / 12418

12523

الاستقطاب



أفقي

أفقي

معدل الترميز



27500

27500

معامل التصحيح



5/6

4/3





ما هي البطولات المنقولة على قنوات SSC؟



بجانب نقل قنوات SSC للسوبر الإسباني فهي الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، هناك بطولات أخرى لن تتمكن من متابعتها إلا عبر المجموعة الجديدة.

حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وهو ما يشير إلى أن قائمة البطولات المنقولة على SSC سيزيد عليها دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات، وذلك حتى 2023 الذي سينتهي فيه الاتفاق بين الاتحاد الآسيوي والشركة السعودية.

بطولات المملكة المحلية فقط هي ما سيتاح مشاهدتها مجانًا عبر التلفاز على قنوات SSC بتقنية SD، أما إذا كنت ترغب في المشاهدة بتقنية HD، أو مشاهدة البطولات القارية فيجب عليك الاشتراك لمتابعتها.

ولن يتم إذاعة الكلاسيكو عبر القنوات المفتوحة بتقنية SD ومتاحة فقط بشكل مشفر.



بطولات محلية



بطولات قارية

بطولات عالمية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان



دوري أبطال آسيا

السوبر الإسباني

كأس الملك



كأس آسيا

كأس العالم للأندية

كأس السوبر السعودي



تصفيات كأس العالم 2022



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كأس أمم آسيا 2023





