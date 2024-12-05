حمل بعض التقليل من النصر والاتحاد والأهلي .. سالزبورج يرحب بمواجهة الهلال بطريقته!

سالزبورج ينتظر الهلال في مونديال الأندية...

رحب ريدبول سالزبورج، النمساوي بمواجهة الهلال، في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال، في المجموعة الثامنة والأخيرة من البطولة، برفقة كل من ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي، بالإضافة إلى ريدبول سالزبورج النمساوي.

ومن جانبه كتب الفريق النمساوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عقب القرعة: "مرحبًا الهلال، سعداء بمواجهة أكبر فريق في المملكة العربية السعودية".

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ويشارك الهلال، في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، بينما سيخوض الفريق النمساوي، منافسات المسابقة بعدما حجز تأهله عن طريق التصنيف الأوروبي، مستغلًا خروج آرسنال الإنجليزي، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعتبر الموج الأزرق، هو ثالث فريق سعودي، يشارك في كأس العالم للأندية عبر التاريخ، بعد النصر، والاتحاد.

جدير بالذكر أن الهلال، قد شارك من قبل في ثلاث نسخ لكأس العالم للأندية، وكان أفضل إنجازاته في نسخة عام 2022 والتي حصل فيها على المركز الثاني، بعد الخسارة من ريال مدريد، في المباراة النهائية.