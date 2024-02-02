ترحيب بإتمام الصفقة .. أنشيلوتي يطلب التعاقد مع نجم يوفنتوس في الصيف

النادي الإيطالي لا يمانع التخلي عن اللاعب

بعد الإعلان بشكل رسمي عن استمراره مع ريال مدريد، بدأ كارلو أنشيلوتي للتخطيط لما سيفعله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويأتي خط الدفاع على رأس اهتمامات المدرب الإيطالي الفترة الأخيرة، بسبب المعاناة التي مر بها فريقه هذا الموسم بتعرض إيدير ميليتاو ودافيد ألابا للإصابة دون توافر خيارات مناسبة لتعويضهما.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قالت إن أنشيلوتي يعتبر من أشد المعجبين بالمدافع الإيطالي أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس العائد من الإعارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن ريال مستعد لدفع مبلغ 45 مليون يورو للتعاقد مع صاحب الـ23 سنة في الصيف، وسط ترحيب من يوفنتوس بهذه الفكرة لإنعاش خزينة النادي.

وكان كامبياسو قد انضم ليوفي قادمًا من جنوى في يوليو 2022 مقابل 12.85 مليون يورو، وانتقل إلى بولونيا على سبيل الإعارة قبل العودة للسيدة العجوز الصيف الماضي، ليصبح بعدها من العناصر الأساسية بتشكيل المدرب ماسيميليانو أليجري.