جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020-21
انطلقت منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-21 في وقتٍ متأخر، وتحديدًا في 28 نوفمبر 2020، بعد التأجيل الذي حدث في كل مراسم وبطولات كرة القدم منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
الأهلي المصري هو حامل لقب النسخة الأخيرة، والتي توِّج بها على حساب الزمالك في نهائي أُطلق عليه "نهائي القرن" أقيم بملعب القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الكورونا أيضًا.
ورغم أن النهائي تواجد فيه قطبا الكرة المصرية، إلا أن هداف المسابقة لم يكن منهما، فقد كان جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي الكونغولي، الفريق الذي أُقصيّ من ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.
نسخة هذا العام تقام بتواجد عدد من المهاجمين المميزين في كل الفرق، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا كبيرًا على لقب الهداف كما جرت العادة في السنوات الماضية، وقد بدأ بالفعل هذا الصراع منذ الدور التمهيدي.
في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020-21.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020-21
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|فراس شواط - الصفاقسي
|5
|=1
|سيف تيري - المريخ
|5
|3
|أمير سعيود - شباب بلوزداد
|4
|=4
|سامي فريوي - مولودية الجزائر
|3
|=4
|توماس أولميموانجو - مازيمبي
|3
|=4
|فيكتور مباوما - أنيمبا
|3
|=4
|مامادو كوليبالي - الملعب المالي
|3
|=8
|مورتالا يحيى - سونيديب
|2
|=8
|مؤيد اللافي - الوداد
|2