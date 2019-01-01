ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019 | جوميس يشارك السومة في الوصافة وليوناردو تحت الحصار

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019 بعد انطلاق الجولة السادسة من دور المجموعات

أحمد رضوان | تويتر

أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019 يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، وأُقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في القارة الصفراء.

بدأ دور مجموعات النسخة الجديدة من المسابقة يوم الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وسيستمر حتى يوم الأربعاء 22 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً.

اعتدنا في الأعوام الماضية منافسةً شرسةً على لقب هداف البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الأكبر في العالم، وفي النسخة الأخيرة نجح الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد في تحقيق اللقب بعد تسجيله 13 هدفاً، وتفوق على المغربي يوسف العربي بأربعة أهداف، لكن على ما يبدو أن البوصلة ستتجه نحو الشرق هذا العام، فجراتسيانو بيلي لاعب شاندونج أعلن عن نيته مبكراً حصد هذا اللقب، لكن لا يمكننا الحكم إلا مع انتهاء المسابقة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019.

دوري أبطال آسيا 2019 | نظام البطولة، ترتيب المجموعات، الجوائز ومواعيد ونتائج جميع المباريات

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019

سجل ليوناردو هدف تعادل الوحدة مع النصر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا وواصل انفراده بالصدارة برصيد 9 أهداف، وفي كلاسيكو السعودية بين الهلال و الأهلي سجل عمر السومة هدف الراقي الأول واصبح رصيده 7 أهداف، فرد عليه جوميس بهاتريك امتلك به نفس الرصيد.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019: