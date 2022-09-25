جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي خلال منافسات موسم 2022-2023 ..

لا تزال الأنظار معلقة بالدوري الفرنسي خلال منافسات موسم 2022-2023، خاصة بعد قرار كيليان مبابي بالاستمرار مع باريس سان جيرمان، في تغيير مفاجئ في الأحداث بعد أن كان اللاعب قريبًا من ريال مدريد.

ومع تجديد مبابي، ووجود ليونيل ميسي ونيمار مع باريس سان جيرمان، فإن الدوري الفرنسي أصبح يتمتع بشعبية كبيرة بوجود العديد من النجوم والمواهب بين أنديته.

وبوجود تلك الكوكبة من النجوم، سيكون من الصعب توقع هداف الدوري الفرنسي هذا الموسم، فهل يتمكن مبابي من الحفاظ على الجائزة التي حققها الموسم الماضي برصيد 28 هدفًا، أم يواصل نيمار تألقه في الموسم الحالي ويواصل الانفراد بالصدارة، أم يكون للوجوه العائدة إلى "ليج 1" مثل ألكساندر لاكازيت كلمتها في هذا السباق.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية سنتعرف معًا على ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023: نيمار في الصدارة ومبابي يلاحقه

يتصدر البرازيلي نيمار جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد الجولة الثامنة، إذا يملك في رصيده ثمانية أهداف.