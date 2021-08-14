جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 ..

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.

حقق صلاح لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وفي الموسم الماضي حصل هاري كين على لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريميرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول، وبرونو فيرنانديش هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، والكثير والكثير من الأسماء التي يمكنها الحصول على اللقب.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022: برونو فيرنانديش يفتتح الموسم بهاتريك في ليدز يونايتد

سجل برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد، ثلاثة أهداف في شباك ليدز يونايتد بالجولة الأولى من المسابقة.