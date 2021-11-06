جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021
يتأهب العالم العربي من المحيط إلى الخليج لبطولة كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر بالفترة بين أول ديسمبر المقبل إلى يوم 18 من الشهر نفسه.
منتخب مصر سيكون على رأس الذاهبين إلى الدوحة، وعينه على العودة إلى القاهرة بلقب جديد يضاف إلى سلسلة ألقابه التاريخية عندما يتعلق الأمر بكأس العرب.
صحيح أن مشاركة اللاعبين المحترفين في هذه البطولة لا يزال مجهولًا ولم يُحسم بعد، إلا أن مصر في كل الأحوال ستكون جاهزة بجيل قوي بقيادة المدرب حسام البدري وعينها على الذهاب بعيدًا في المنافسة العربية الهامة.
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الفراعنة رفقة حسام البدري تمكنوا من بلوغ كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل، والبطولة العربية ستكون خير استعداد لهذا المعترك القاري الهام أيضًا.
وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.
مجموعة مصر في كأس العرب 2021
أسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار بطل إفريقيا وأحد أقوى المنتخبات العربية مؤخرًا الجزائر، وقد صعدت لبنان والسودان من التصفيات.
مجموعة مصر في كأس العرب 2021
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|مصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الجزائر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|لبنان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|السودان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021؟
تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.
لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.
جدول مباريات مصر في كأس العرب 2021
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|مصر - لبنان
|الأربعاء 1 ديسمبر 2021،
15:00 مصر ولبنان، 16:00 السعودية
|ستاد الثمامة
|مصر - السودان
|السبت 4 ديسمبر 2021،
18:00 مصر والسودان، 19:00 السعودية
|ستاد راس أبو عبود
|مصر - الجزائر
|الثلاثاء 7 ديسمبر 2021،
21:00 مصر، 20:00 الجزائر
|ستاد الجنوب
قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2021
أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر في أكتوبر الماضي قائمته المبدأية لكأس العرب 2021، على أن تتحدد القائمة النهائية في وقتٍ لاحق.
تواجد في قائمة منتخب مصر 35 لاعبًا وغاب عنها المحترفين في الدوريات الأوروبية، أمثال محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال.
|
المركز
|
اللاعب
|الفريق
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|الأهلي
|حراسة المرمى
|محمد أبو جبل
|الزمالك
|حراسة المرمى
|محمد بسام
|طلائع الجيش
|حراسة المرمى
|محمد صبحي
|فاركو
|الدفاع
|أحمد فتوح
|الزمالك
|الدفاع
|أيمن أشرف
|الأهلي
|الدفاع
|محمد حمدي
|بيراميدز
|الدفاع
|حسين السيد
|بيراميدز
|الدفاع
|محمود حمدي الونش
|الزمالك
|الدفاع
|ياسر إبراهيم
|الأهلي
|الدفاع
|محمود علاء
|الزمالك
|الدفاع
|علي جبر
|بيراميدز
|الدفاع
|أحمد حجازي
|الاتحاد السعودي
|الدفاع
|باهر المحمدي
|الإسماعيلي
|الدفاع
|أكرم توفيق
|الأهلي
|الدفاع
|أحمد فتحي
|بيراميدز
|الدفاع
|أحمد توفيق
|بيراميدز
|الدفاع
|محمد هاني
|الأهلي
|الوسط
|طارق حامد
|الزمالك
|الوسط
|مهند لاشين
|طلائع الجيش
|الوسط
|حمدي فتحي
|الأهلي
|الوسط
|عمرو السولية
|الأهلي
|الوسط
|نبيل عماد دونجا
|بيراميدز
|الوسط
|محمد مجدي أفشة
|الأهلي
|الوسط
|عبد الله السعيد
|بيراميدز
|الوسط
|إبراهيم عادل
|بيراميدز
|الوسط
|رمضان صبحي
|بيراميدز
|الوسط
|صلاح محسن
|الأهلي
|الوسط
|أحمد رفعت
|فيوتشر
|الوسط
|أحمد سيد زيزو
|الزمالك
|الوسط
|حسين الشحات
|الأهلي
|الوسط
|مصطفى فتحي
|الزمالك
|الهجوم
|محمد شريف
|الأهلي
|الهجوم
|أحمد سمير
|طلائع الجيش
|الهجوم
|حسام حسن
|الأهلي