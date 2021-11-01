جدول مباريات ومجموعة الجزائر في كأس العرب 2021
بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في نوفمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.
سيستهل منتخب الجزائر البطولة من دور المجموعات، كأحد المنتخبات التسع الأفضل تقييمًا والتي لم تشارك في الدور التمهيدي، لكن مشاركة ثعالب الصحراء لن تكون بالمنتخب الأول بل بمنتخب المحليين، والذي يشرف عليه مجيد بوقرة.
لا تمتلك الجزائر تاريخ طويل في كأس العرب، فمن أصل 9 بطولات شاركت في نسختي 1988 و1998 فقط، وودعت من دور المجموعات في كلتيهما.
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وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة منتخب الجزائر في كأس العرب 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.
مجموعة الجزائر في كأس العرب 2021
أوقعت قرعة كأس العرب 2021 منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة، والتي يتواجد بها الغريم التقليدي مصر بجانب لبنان والسودان.
مجموعة منتخب الجزائر في كأس العرب 2021
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الجزائر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|مصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|لبنان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|السودان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة لمباريات الجزائر في كأس العرب 2021؟
تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.
لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.
جدول مباريات الجزائر في كأس العرب 2021
بداية مشوار منتخب الجزائر في كأس العرب 2021 ستكون ضد السودان، ثم يواجه ثعالب الصحراء لبنان ويختتموا مبارياتهم في المجموعة باللقاء الأهم ضد منتخب مصر.
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|الجزائر - السودان
|الأربعاء 1 ديسمبر 2021،
11:00 الجزائر، 12:00 السودان
|ستاد أحمد بن علي
|لبنان - الجزائر
|السبت 4 ديسمبر 2021،
14:00 الجزائر، 16:00 لبنان
|ستاد الجنوب
|الجزائر - مصر
|الثلاثاء 7 ديسمبر 2021،
20:00 الجزائر، 21:00 مصر
|ستاد الجنوب