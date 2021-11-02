جدول مباريات ومجموعة البحرين في كأس العرب 2021

تعود من جديد بطولة كأس العرب في نسخة جديدة كليًا في نهاية نوفمبر الجاري، وستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022.

لُعبت المباريات التمهيدية في يونيو الماضي، واكتملت مجموعات كأس العرب 2021 بالفعل، وننتظر انطلاق البطولة التي تتكون من 4 مجموعاتٍ رباعية، يتأهل متصدر كلاً منها ووصيفه ليحاول شق طريقه نحو النهائي ثم الكأس.

نجح منتخب البحرين في التأهل من الدور التمهيدي بعد فوزه على الكويت بهدفين نظيفين، ليسجل مشاركته السادسة في البطولة العربية في تاريخه كأحد أكثر المنتخبات مشاركةً.

وخلال مشاركاته السابقة، حصل المنتخب البحريني على المركز الثاني في مناسبتين عامي 1985 و2002، فيما خرج من دور المجموعات 3 مرات.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة منتخب البحرين في كأس العرب 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة البحرين في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 منتخب البحرين في المجموعة الأولى، والتي يتواجد بها منتخبات قطر والعراق وعمان.

#كأس_العرب_FIFA |



تهانينا لجميع المنتخبات العربية المتأهلة إلى #كأس_العرب_2021



وبالتوفيق لجميع المنتخبات في منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية الكبيرة المرتقبة .. pic.twitter.com/miAKlIB7MA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 25, 2021

مجموعة منتخب البحرين في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البحرين في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

جدول مباريات البحرين في كأس العرب 2021

كما سبق الذكر، كانت بداية البحرين في كأس العرب من الدور التمهيدي، وتخطاه بالفوز على الكويت بهدفين نظيفين.

أما بداية مشواره في دور المجموعات فستكون بمواجهة صاحب الأرض منتخب قطر ثم سيواجه العراق وأخيرًا عمان.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021

دور المجموعات المباراة الموعد الملعب قطر - البحرين الثلاثاء 30 نوفمبر 2021،

19:00 البحرين وقطر ستاد البيت البحرين - العراق الجمعة 3 ديسمبر 2021،

13:00 البحرين والعراق ستاد الثمامة عمان - البحرين الإثنين 6 ديسمبر 2021،

22:00 البحرين، 23:00 عمان ستاد أحمد بن علي