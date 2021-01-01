جدول مباريات ومجموعة قطر في كأس العرب 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب قطر في كأس العرب للمنتخبات 2021، وما هي القنوات الناقلة وما هي المجموعة التي سيشارك فيها الأدعم في البطولة العربية؟

بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.

يشارك في كأس العرب 23 منتخبًا، وقد تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث تبدأ منتخبات المستوى الأول - البالغ عددها 9 منتخبات - البطولة مباشرةً من دور المجموعات، فيما تبدأ بقية المنتخبات من الملحق المؤهل.

سيشارك المنتخب القطري من دور المجموعات مباشرةً في البطولة العربية، ليس فقط باعتباره منتخب البلد المستضيف، بل لتواجده بين التسع الكبار للمنتخبات العربية من حيث تصنيف الفيفا.

وبعد إجراء قرعة كأس العرب 2021 في أبريل، نتعرف على مجموعة قطر في كأس العرب 2021، جدول مباريات الأدعم والقنوات الناقلة.

مجموعة قطر في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 المنتخب القطري في المجموعة الأولى رفقة المنتخب العراقي، وسيلحق بهما الفائز من مباراة عمان والصومال والفائز من مباراة البحرين والكويت في الملحق.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021

مجموعة المنتخب القطري في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 عمان / الصومال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين / الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات قطر في كأس العرب 2021؟

حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن القنوات الناقلة لكأس العرب 2021، لكن يتوقع أن يتم نقل البطولة مجانًا عبر كافة القنوات والمنصات العربية.

وفي هذه الحالة ستنقل مباريات المنتخب القطري في البطولة العربية 2021 على شبكتي بي إن سبورتس والكأس، واللتان تنقلان مباريات الدوري القطري والمنتخبات الوطنية على قنواتهما المفتوحة.

جدول مباريات قطر في كأس العرب 2021

سيخوض منتخب قطر المباراة الافتتاحية للبطولة العربية ضد الفائز من الكويت والبحرين، ثم سيواجه أحد منتخبي الصومال وعمان في الجولة الثانية، وسيختتم مباريات دور المجموعات بقمة المجموعة ضد العراق.

مواعيد مباريات منتخبنا الوطني 🇶🇦 في بطولة #كأس_العرب 🏆 pic.twitter.com/KchAMYGydB — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) April 28, 2021