جدول مباريات ومجموعة تونس في كأس العرب 2021

بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.

يشارك في كأس العرب 23 منتخبًا، وقد تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث تبدأ منتخبات المستوى الأول - البالغ عددها 9 منتخبات - البطولة مباشرةً من دور المجموعات، فيما تبدأ بقية المنتخبات من الملحق المؤهل.

منتخب تونس من ضمن المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة العربية مع تاريخه الكبير على المستوى الإقليمي أو الدولي، وسيبدأ مشاركته من دور المجموعات والأعين كلها على ما سيفعله منتخب نسور قرطاج.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا مجموعة تونس في كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباريات، وموعدها.

مجموعة تونس في كأس العرب 2021

سقط المنتخب التونسي في مجموعة تبدو صعبة للغاية في كأس العرب، حيث أتى بجواره المنتخب الإماراتي بجانب سوريا، وتأهل منتخب موريتانيا من الملحق ليُكمل عقد هذه المجموعة المثيرة.

مجموعة المنتخب التونسي في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 2 الإمارات 0 0 0 0 0 0 3 سوريا 0 0 0 0 0 0 4 موريتانيا 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تونس في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

جدول مباريات تونس في كأس العرب 2021

سيبدأ منتخب تونس مشواره في كأس العرب بمواجهة نظيره الموريتاني، في مواجهة مكررة من كأس أمم إفريقيا 2019، وكذلك "بروفة" قبل مباراتهما في كأس الأمم الإفريقية القادمة بالكاميرون.

بعد ذلك تلتقى تونس مع المنتخب السوري، على أن يكون الختام بمواجهة حامية الوطيس مع منتخب الإمارات.