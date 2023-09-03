ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات...

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريق إلى النهائي.

فكوكبة من الفرق التي تستهدف هذا اللقب، الجميع يستعد بكل قوته وينتدب أفضل اللاعبين، ولكن السمة الأبرز في هذه النسخة هي غياب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبطبيعة الحال البداية للوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من الفرق القوية ستتنافس في مجموعة واحدة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

متى يبدأ دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة الموعد الأولى 19–20 سبتمبر 2023 الثانية 3-4 أكتوبر 2023 الثالثة 24-25 أكتوبر 2023 الرابعة 7-8 نوفمبر 2023 الخامسة 28-29 نوفمبر 2023 السادسة 12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ويمكنك مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيق TOD.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2024

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 1 كوبنهاجن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جالطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 1 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لانس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سبورتنج براجا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أونيون برلين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 1 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ريد ستار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة: