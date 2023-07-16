ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-2024، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023-2024 والذي ينطلق يوم 14 أغسطس.

هذا الموسم الثالث بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي الأهلي، وصعد لدوري روشن رفقة الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط العدالة والباطن من دوري روشن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-24.

ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023-2024

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 البكيرية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجندل 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العروبة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 5 العدالة 0 0 0 0 0 0 0 0 6 جدة 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الخلود 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الترجي 0 0 0 0 0 0 0 0 9 العربي 0 0 0 0 0 0 0 0 10 النجمة 0 0 0 0 0 0 0 0 11 القيصومة 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الصفا 0 0 0 0 0 0 0 0 14 القادسية 0 0 0 0 0 0 0 0 15 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 16 أحد 0 0 0 0 0 0 0 0 17 الجبلين 0 0 0 0 0 0 0 0 18 هجر 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية ، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة..

جدول مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24 - الجولة 1