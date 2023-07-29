ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة، كذلك جدول ترتيب المجموعات ونظام التصفيات...
تتجه أنظار جميع المتابعين والمشجعين في آسيا للتصفيات الأبرز في القارة، والمؤهلة لأهم بطولة على مستوى العالم وهي كأس العالم 2026، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
لا تقتصر التصفيات على التأهل للمونديال فقط، بل تدمج معها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 في السعودية.
وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا والقنوات الناقلة، كذلك ترتيب المجموعات لكل دور ونظام التصفية.
ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟
سيتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.
- الدور الأول سيشارك به 20 منتخبًا وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، في شهر أكتوبر 2023، ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني.
- وفي الدور الثاني سيشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.
- وفي الدور الثالث، سيتم إجراء قرعة في عام 2024 سيتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.
- وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.
- وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا
ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟
لا توجد قناة محددة في الشرق الأوسط تنقل جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، وتحدد القنوات الناقلة قبل كل مباراة وعادة ما تكون المباراة التابعة للمنتخب المستضيف.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الثاني
المجموعة الأولى:
المجموعة الثانية:
المجموعة الثالثة:
المجموعة الرابعة:
المجموعة الخامسة:
المجموعة السادسة:
المجموعة السابعة:
المجموعة الثامنة:
المجموعة التاسعة:
جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الأول