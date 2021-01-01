جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ب 2021
بدأ الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز ب في 25 نوفمبر 2021، وهو الموسم رقم 41 في تاريخ البطولة.
يتكون دوري الدرجة الثانية المصري إلى 3 مجموعات، هي القاهرة وبحري والصعيد، وتتكون كل مجموعة من 12 فريق، لكن هذا الموسم ستتكون من 16 فريق بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.
يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدوري المصري الممتاز وتهبط آخر 3 فرق في الدوري الممتاز، وصعد الموسم الماضي أندية البنك الأهلي من مجموعة الصعيد، سيراميكا كليوباترا من مجموعة القاهرة وغزل المحلة من مجموعة بحري، والأندية التي هبطت هي حرس الحدود وطنطا ونادي زد "نادي مصر سابقًا".
أندية القسم الثالث التي صعدت للممتاز ب هذا الموسم هي كيما أسوان وقنا وأسمنت أسيوط ومركز شباب سمسطا والشرقية للدخان والسكة الحديد وبورتو السويس وكفر الشيخ وبني عبيد وسرس الليان وسبورتينج والجزيرة.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ب 2020-2021..
المحتوى
- ترتيب مجموعة الصعيد الممتاز ب 2020-21
- ترتيب مجموعة القاهرة الممتاز ب 2020-21
- ترتيب مجموعة بحري الممتاز ب 2020-21
- جدول مباريات الدوري المصري الممتاز ب - الجولة السابعة
ترتيب مجموعة الصعيد الممتاز ب 2020-21
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الشرقية للدخان
|7
|4
|1
|1
|10
|8
|+3
|16
|2
|المنيا
|7
|4
|2
|1
|9
|4
|+5
|14
|3
|الألومنيوم
|7
|4
|1
|2
|11
|8
|+3
|13
|4
|الفيوم
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|+2
|13
|5
|الإعلاميين
|7
|3
|3
|1
|6
|4
|+2
|12
|6
|سوهاج
|7
|3
|2
|2
|5
|4
|+1
|11
|7
|ديروط
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|+2
|10
|8
|بني سويف
|7
|3
|1
|3
|8
|7
|+1
|10
|9
|شباب مسلمين قنا
|7
|2
|4
|1
|7
|6
|+1
|10
|10
|بترول أسيوط
|7
|3
|1
|3
|5
|5
|0
|10
|11
|قنا
|7
|2
|2
|3
|6
|7
|-1
|8
|12
|مركز شباب سمسطا
|7
|2
|1
|4
|5
|6
|-1
|7
|13
|كيما أسوان
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|-2
|6
|14
|تليفونات بني سويف
|7
|1
|2
|4
|4
|7
|-3
|5
|15
|طهطا
|7
|1
|2
|4
|6
|14
|-8
|5
|16
|أسمنت أسيوط
|7
|0
|3
|4
|6
|10
|-4
|3
ترتيب مجموعة القاهرة الممتاز ب 2020-21
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|بورتو السويس
|7
|3
|4
|0
|7
|4
|+3
|13
|2
|الداخلية
|7
|3
|3
|1
|8
|7
|+1
|12
|3
|نادي زد
|7
|3
|3
|1
|6
|5
|+1
|12
|4
|بتروجيت
|7
|2
|5
|0
|6
|1
|+5
|11
|5
|منتخب السويس
|7
|2
|5
|0
|4
|1
|+3
|11
|6
|سرس الليان
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
|7
|المريخ
|7
|2
|4
|1
|5
|3
|+2
|10
|8
|النصر
|7
|2
|2
|3
|10
|11
|-1
|8
|9
|الزرقا
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|8
|10
|النجوم
|7
|2
|1
|4
|6
|6
|0
|7
|11
|القناة
|7
|1
|4
|2
|5
|5
|0
|7
|12
|الترسانة
|7
|1
|4
|2
|5
|6
|-1
|7
|13
|جمهورية شبين
|7
|2
|1
|4
|5
|9
|-4
|7
|14
|كوكاكولا
|7
|2
|1
|4
|3
|7
|-4
|7
|15
|طنطا
|6
|1
|3
|2
|6
|6
|0
|6
|16
|السكة الحديد
|7
|0
|4
|3
|3
|7
|-4
|4
ترتيب مجموعة بحري الممتاز ب 2020-21
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|أبوقير للأسمدة
|6
|4
|2
|0
|10
|3
|+7
|14
|2
|الأوليمبي
|6
|3
|3
|0
|6
|3
|+3
|12
|3
|حرس الحدود
|6
|3
|2
|1
|9
|2
|+7
|11
|4
|بلدية المحلة
|6
|2
|4
|0
|6
|2
|+4
|10
|5
|دكرنس
|6
|2
|3
|1
|9
|5
|+4
|9
|6
|سبورتينج
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|8
|7
|مالية كفر الزيات
|5
|1
|4
|0
|4
|3
|+1
|7
|8
|كفر الشيخ
|6
|1
|4
|1
|5
|5
|0
|7
|9
|المنصورة
|6
|1
|4
|1
|2
|3
|-1
|7
|10
|ألعاب دمنهور
|6
|1
|3
|2
|4
|7
|-3
|6
|11
|الجزيرة مطروح
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|-5
|6
|12
|فاركو
|6
|1
|2
|3
|6
|7
|-1
|5
|13
|بني عبيد
|6
|0
|5
|1
|4
|5
|-1
|5
|14
|بيلا
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|-3
|5
|15
|الرجاء
|6
|0
|3
|3
|1
|6
|-5
|3
|16
|الحمام
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
جدول مباريات الدوري المصري الممتاز ب 2020-21 - الجولة 7
|
المباراة
|الموعد
|النتيجة
|قنا - كيما أسوان
|
الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|1-1
|
مركز شباب سمسطا - بترول أسيوط
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-0
|
الشرقية للدخان - سوهاج
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-1
|
الألومنيوم - تليفونات بني سويف
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-2
|
طهطا - الفيوم
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|1-0
|
أسمنت أسيوط - الإعلاميين
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|2-1
|
المنيا - ديروط
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-1
|
بني سويف - قنا
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-1
|
جمهورية شبين - السكة الحديد
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-1
|الداخلية - الترسانة
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-1
|نادي زد - بتروجيت
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|2-0
|منتخب السويس - المريخ
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-0
|النصر - بورتو السويس
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|1-0
|سرس الليان - النجوم
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-1
|القناة - طنطا
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|0-0
|الزرقا - كوكاكولا
|الأحد 3 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|1-0
|ألعاب دمنهور - الرجاء
|الجمعة 8 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|دكرنس - فاركو
|الجمعة 8 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|الأوليمبي - المنصورة
|الجمعة 8 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|مالية كفر الزيات - سبورتينج
|الجمعة 8 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|حرس الحدود - بيلا
|الجمعة 8 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|الجزيرة - بني عبيد
|الجمعة 8 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|أبو قير للأسمدة - الحمام
|الجمعة 8 يناير 2021،
14:30 مصر، 15:30 السعودية