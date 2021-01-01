جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2020-21
انطلق موسم 2020-2021 من الدوري السعودي الدرجة الأولى في 20 أكتوبر 2020 ومن المقرر أن يستمر حتى مايو 2021.
كانت النسخة الأولى من مسابقة القسم الثاني في المملكة العربية السعودية في 1976 أي منذ حوالي 45 عامًا، ومنذ ذلك الحين مرت بأسماء عديدة حتى استقرت تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019 .
يشارك في الدوري السعودي الدرجة الأولى 20 فريقًا يتنافسون على الصعود للدوري السعودي للمحترفين ، ومع نهاية الموسم تصعد الثلاثة فرق لمتصدرة مباشرةً، وقد صعد الموسم الماضي الباطن والقادسية والعين، وهبط من دوري المحترفين الثلاثي الفيحاء والحزم والعدالة.
يهبط رباعي المؤخرة إلى الدوري السعودي الدرجة الثانية، وقد هبد الموسم الماضي المجزل والتقدم والأنصار وحطين، وصعد الرباعي هجر والدرعية وعرعر والساحل.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2020-2021 ...
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ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2020-21
عزز نادي الحزم صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى بعد الفوز على الجبلين بهدفين لهدف، حيث أصبح رصيده 37 نقطة.
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الحزم
|14
|12
|1
|1
|33
|13
|+20
|37
|2
|الفيحاء
|14
|9
|4
|1
|27
|11
|+16
|31
|3
|الجبلين
|14
|8
|4
|2
|20
|10
|+10
|28
|4
|العدالة
|14
|6
|6
|2
|22
|10
|+12
|24
|5
|هجر
|13
|7
|3
|3
|16
|10
|+6
|24
|6
|الدرعية
|14
|6
|5
|3
|14
|8
|+6
|23
|7
|الطائي
|13
|6
|2
|5
|17
|14
|+3
|20
|8
|الخليج
|13
|4
|6
|3
|12
|9
|+3
|18
|9
|الساحل
|14
|3
|9
|2
|8
|10
|-2
|18
|10
|الكوكب
|13
|4
|5
|4
|10
|12
|-2
|17
|11
|أُحد
|14
|4
|5
|5
|10
|19
|-9
|17
|12
|نجران
|13
|4
|4
|5
|16
|1
|0
|17
|13
|جدة
|13
|4
|3
|6
|15
|17
|-2
|15
|14
|الجيل
|13
|3
|5
|5
|10
|15
|-5
|14
|15
|الثقبة
|13
|3
|4
|6
|16
|19
|-3
|13
|16
|الشعلة
|14
|2
|5
|7
|8
|16
|-8
|11
|17
|النهضة
|13
|1
|7
|5
|10
|15
|-5
|10
|18
|البكيرية
|14
|2
|4
|8
|8
|21
|-13
|10
|19
|عرعر
|13
|2
|3
|8
|10
|18
|-8
|9
|20
|النجوم
|14
|1
|3
|10
|7
|26
|-19
|6
جدول مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 14
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|
النجوم - الدرعية
|الثلاثاء 5 يناير 2021،
21 جمادى الأولى 1442،
15:05 السعودية، 14:05 مصر
|1-0
|ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
|الشعلة - العدالة
|الثلاثاء 5 يناير 2021،
21 جمادى الأولى 1442،
15:20 السعودية، 14:20 مصر
|0-0
|ملعب نادي الشعلة
|الفيحاء - البكيرية
|الثلاثاء 5 يناير 2021،
21 جمادى الأولى 1442،
15:25 السعودية، 14:25 مصر
|1-2
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|الجبلين - الحزم
|الثلاثاء 5 يناير 2021،
21 جمادى الأولى 1442،
15:35 السعودية، 14:35 مصر
|2-1
|استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
|الساحل - أُحد
|الثلاثاء 5 يناير 2021،
21 جمادى الأولى 1442،
17:40 السعودية، 16:40 مصر
|0-1
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)
|عرعر - الخليج
|الأربعاء 6 يناير 2021،
22 جمادى الأولى 1442،
15:20 السعودية، 14:20 مصر
|مدينة الأمير عبد الله بن مساعد الرياضية
|
الطائي - نجران
|الأربعاء 6 يناير 2021،
22 جمادى الأولى 1442،
15:35 السعودية، 14:35 مصر
|استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
|النهضة - الجيل
|الأربعاء 6 يناير 2021،
22 جمادى الأولى 1442،
17:40 السعودية، 16:40 مصر
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الثقبة - هجر
|الأربعاء 6 يناير 2021،
22 جمادى الأولى 1442،
17:40 السعودية، 16:40 مصر
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)
|جدة - الكوكب
|الأربعاء 6 يناير 2021،
22 جمادى الأولى 1442،
18:30 السعودية، 17:30 مصر
|قاعة جامعة التكونولوجيا