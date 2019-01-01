تربيير: سيميوني لعب دورًا كبيرًا في انتقالي لأتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات تيربيير الأولى كلاعب لأتلتيكو مدريد

أكد كيران تربيير، لاعب أتلتيكو مدريد، أنّ انضمامه للروخي بلانكوس جاء لأجل التعلم من المدرب دييجو سيميوني ولحصد الألقاب.

أتلتيكو مدريد أعلن بالأمس، الأربعاء، التعاقد مع تريبيير من توتنهام الإنجليزي.

وقال تريبير في تصريحات للموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد: "كنت دائمًا أرى أنّ هذا المكان هو الأنسب بالنسبة لي لو قررت الاحتراف في الخارج".

وتابع: "الفريق رائع والمدرب لا يصدق، أتطلع للعب تحت قيادته في أسرع وقت ممكن وواثق من قدرته على تطوير مستواي".

لاعب توتنهام السابق أشار إلى أنّ الروخي بلانكوس وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وحقق بطولة الليجا منذ أعوام ويمتلك دائمًا لاعبين من طراز رفيع وهذه فرصته الأفضل للنمو.

⚪️🔴 رسميًا.. تريبير لاعب توتنهام إلى أتلتيكو مدريد لمدة 3 سنوات✍️ pic.twitter.com/dfxAJemuTF — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

واختتم: "أود أن أشكر جمهور توتنهام والفترة التي قضيتها هناك، لقد تعلمت الكثير قبل الانتقال إلى وجهتي الحالية".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد جلب عدد من الصفقات أبرز جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو.