"سقوط يوفنتوس بعد رحيل رونالدو ليس مفاجئًا"

يرى فابيو كانافارو، أسطورة منتخب إيطاليا أن رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس هو سبب سقوط الفريق بعد انتهاء الشق الأول من الموسم.

النجم البرتغالي رحل عن يوفنتوس الصيف الماضي بعد ثلاثة مواسم قضاها في تورينو، ليعود إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا قضاهم خارج "أولد ترافورد".

ومنذ رحيل صاروخ ماديرا يعيش الفريق في حالة متذبذبة للغاية، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري بفارق أربع نقاط خلف أتالانتا.

ماذا قال كانافارو؟

في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا"، تحدث الإيطالي عن وضع فريق يوفنتوس الحالي حيث قال: "لم أتفاجأ من سقوطهم، أعتقد أنه كان حتميًا لا تنسوا أنهم فقدوا منقذهم كريستيانو رونالدو، حيث معه كان يبدأون كل مباراة بنتيجة 1-0".

وأضاف قائد إيطاليا السابق: "يوفنتوس في الوقت الحالي يجب أن يتعامل مع تراجع أداء لاعبيه وبعض من نجومه الشباب المتعثر".

وعن مستوى إنتر، الحالي قال كانافارو: "الوضع مختلف جدًا في إنتر، إنهم فريق متكامل وأنا سعيد من أجل إنزاجي، لأن الكثيرين أعتقدوا أنه لا يمكنه تدريب فريق كبير".

ما هو وضع رونالدو الحالي مع مانشستر يونايتد؟

عاد كريستيانو رونالدو إلى بيته القديم مانشستر يونايتد في صيف 2021، قادماً من صفوف يوفنتوس في صفقة لم تكلف خزائن الشياطين الحمر الكثير، بهدف استعادة أمجاده مع الشياطين الحمر ومساعدة الفريق في الفوز بالألقاب من جديد.

يعيش البرتغالي حالة متباينة رفقة مانشستر يونايتد، حيث بدأ الموسم بقوة، حيث أحرز ثلاثة أهداف في أول مباراتين متتاليتين بقميص "الشياطين الحمر" ضمن الدوري الإنجليزي وفي 3 مباريات متتالية في إطار دوري أبطال أوروبا لكنه في الآونة الأخيرة يعيش أيامًا ليست الأفضل بالنسبة له مع تراجع أداء أحمر مانشستر.