تراجع ميلان يهدد منصب ليوناردو

الجميع في دائرة الخطر بميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية لإمكانية إقالة المدير الرياضي ليوناردو من منصبه في ميلان على إثر تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وإمكانية عدم التأهل لدوري الأبطال.

وفقد ميلان مركزه الرابع المؤهل لدوري الأبطال لصالح أتالانتا، ويحتل حالياً المرتبة السادسة بالتساوي مع تورينو برصيد 56 نقطة.

وقالت "لاجازيتا" إن ليس فقط جينارو جاتوزو، مدرب الفريق، هو المهدد بالإقالة في نهاية الموسم بسبب تدهور النتائج، ولكن كذلك ليوناردو.

ضع تعليقًا مناسبًا على هذه الصورة 💬 pic.twitter.com/3wz0CP3qsf — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

وأشار التقرير أن مجموعة إليوت، مالكة النادي، ومعها إيفان جازيديس، مدير النادي، في خلافات مع البرازيلي ليوناردو منذ إصراره على ضم زلاتان إبراهيموفيتش يناير الماضي.

نفاذ الوقود وراء معسكر ميلان التأديبي

وذكرت الصحيفة أن الإدارة تسعى لتعيين لويس كامبوس، المدير الرياضي لليل الفرنسي، في حال رحيل ليوناردو نهاية الموسم الجاري.

ويلعب ميلان مساء الأثنين المقبل مع بولونيا في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.