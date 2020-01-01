تراجع عن الاعتزال؟ روبن يظهر في تدريبات بايرن ميونخ

الهولندي المخضرم يثير الجدل في تدريبات النادي الألماني

أثار النجم الهولندي المعتزل آريين روبن، الجدل حول عودته مرة أخرى لكرة القدم، بعد ظهوره اليوم، الجمعة، في تدريبات نادي بايرن ميونخ الألماني.

صاحب الـ36 سنة أعلن اعتزاله اللعبة بعد نهاية الموسم الماضي، ليسدل الستار على مسيرة حافلة مع بايرن، قبل أن يُلمح بعدها برغبته في العودة من جديد.

روبن ظهر اليوم في تدريبات بايرن الاستعدادية لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ غداً السبت بالدوري، مما أشعل التكهنات حول تراجعه عن قرار الاعتزال.

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Arjen Robben training at Säbener Straße today. The Bayern legend is not training for a return to professional football, but just wants to keep fit. [Bild] pic.twitter.com/lcPDZGRkiQ — Bayern & (@iMiaSanMia) June 12, 2020

صحيفة "بيلد" الألمانية نفت ذلك تماماً، حيث أكدت أن ظهور روبن جاء للحفاظ على لياقته البدنية فقط، وليس له علاقة برغبته في العودة لكرة القدم مرة أخرى.

ومن جانبه قال اللاعب نفسه في تصريحات صحفية:"لا أعرف ما قد يحدث في المستقبل، لا أريد النفي أو الإثبات، ولكن المشاركة مع بايرن ميونخ مرة أخرى مستحيلة بنسبة 100%".

وكان الهولندي المخضرم، قد اعترف في شهر إبريل الماضي، باحتمالية عودته للملاعب، فور انتهاء أزمة كورونا التي أوقفت النشاط الرياضي في العالم منذ شهر مارس.

يذكر أن روبن انضم لبايرن قادماً من ريال مدريد في 2009، في صفقة وصلت قيمتها 25 مليون يورو، وحقق العديد من الألقاب بقميص النادي، أهمها 8 بطولات دوري ألماني، ولقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2012/2013.