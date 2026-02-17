كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس الملك 2026: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد ضد أتلتيك كلوب والمزيد

لا يزال حلم التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في متناول أربعة من كبار الدوري الإسباني، بعدما وصلت المنافسات إلى المرحلة الحاسمة من الدور نصف النهائي، حيث تشتد الإثارة ويقترب الطريق نحو المباراة النهائية.

يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد يوم 3 مارس في مواجهة قوية يسعى خلالها الطرفان لحسم بطاقة التأهل، بينما يستضيف ريال سوسيداد فريق أتلتيك كلوب يوم 4 مارس في لقاء لا يقل حماسًا ضمن إياب نصف النهائي.

الفريقان المتأهلان سيضربان موعدًا في النهائي المرتقب على أرضية ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية يوم 25 أبريل، في أمسية كروية منتظرة لتحديد بطل البطولة.

ويقدّم لك GOAL الدليل الكامل حول كيفية شراء تذاكر مباريات كأس الملك المقبلة، مع تفاصيل الأسعار، أماكن البيع الرسمية، وخطوات الحجز لضمان مقعدك قبل نفاد التذاكر.

متى ستقام مباريات نصف نهائي كأس الملك 2026؟

ستقام مباريات الإياب في نصف نهائي كأس الملك 2026 على النحو التالي:

التاريخ المباراة (بتوقيت وسط أوروبا) المكان التذاكر الثلاثاء 3 مارس برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (9 مساءً) كامب نو (برشلونة) التذاكر الأربعاء 4 مارس ريال سوسيداد ضد أتلتيك كلوب (9 مساءً) ريال أرينا (سان سيباستيان) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس الملك 2026

لشراء تذاكر أي من مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، تُعد الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابات التذاكر الرسمية عبر مواقع الأندية المعنية.

كما يمكنك شراء التذاكر من مكاتب البيع داخل الملاعب، لكن يُنصح بالحجز مسبقًا لضمان توفر مقاعدك.

يُقدّم التسجيل كعضو في النادي أولوية عند حجز التذاكر، خاصةً للمباريات الكبرى والمواجهات النارية مثل نصف النهائي.

وبما أن الطلب على تذاكر نصف النهائي عادةً ما يكون مرتفعًا للغاية، غالبًا ما تنفد التذاكر الرسمية قبل موعد المباراة بفترة طويلة. وفي حال نفاد التذاكر، أو إذا رغبت بشراء تذاكر في اللحظة الأخيرة، يمكنك اللجوء إلى البائعين الثانويين الموثوقين مثل StubHub لضمان مقعدك.

كم تبلغ تكلفة تذاكر نصف نهائي كأس الملك 2026؟

بالنسبة لمباريات برشلونة في كامب نو، تتراوح أسعار تذاكر الدخول العامة للبالغين بين 50 و120 يورو عند شرائها مباشرة من النادي، مع تفاوت الأسعار حسب هوية الخصم وموقع مقعدك في الملعب.

أرخص المقاعد تقع خلف المرمى، بينما تقع أغلى المقاعد في تريبونا (المدرج الرئيسي).

أما تذاكر ريال سوسيداد الرسمية في ريال أرينا، فتبدأ عادةً من حوالي 40 يورو، مع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ للمباريات المهمة لتصل أحيانًا إلى 100-150 يورو أو أكثر.

للحصول على معلومات دقيقة حول التوافر والأسعار، يُنصح بمتابعة المواقع الرسمية للأندية. كما تتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بأسعار تبدأ من 145 يورو، ما يمنحك خيارات إضافية في حال نفاد التذاكر الرسمية.

ماذا نتوقع من نصف نهائي كأس الملك 2026؟

توج برشلونة بلقب بطل الكأس المحلية للمرة 32 في تاريخه الحافل في أبريل الماضي، لكنه سيحتاج إلى تقديم أداء استثنائي إذا أراد حجز مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة 44. فقد تعرض الفريق لهزيمة قاسية أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف النهائي، التي أقيمت على ملعب ريال مدريد في وقت سابق من هذا الشهر.

في شوط أول مذهل، سجل أتلتيكو مدريد أربعة أهداف في مرمى حامل اللقب، وحافظ على تفوقه حتى صافرة النهاية. ويعد هذا أكبر فوز للفريق الروخيبلانكوس على برشلونة منذ فوز مماثل بنتيجة 4-0 على أرضهم في الكأس عام 1989. بعد أن خرج الفريق الكتالوني من نصف نهائي الكأس على يد أتلتيكو قبل اثني عشر شهرًا، يسعى فريق دييغو سيميوني لإنهاء المهمة في كامب نو.

قد يكون أمام برشلونة تحدٍ كبير، لكنه لن يستسلم بسهولة. ويأمل الفريق أن يدفعه جمهوره المتحمس نحو الأمام، حيث قد يكون تسجيل هدف أو هدفين مبكرًا بمثابة شرارة لانطلاقة نحو نهاية ملحمية للمواجهة.

الأمر لا يقل إثارة في نصف النهائي الآخر، حيث يتقدم ريال سوسيداد بفارق هدف واحد بعد مباراة الذهاب على أرضه ضد منافسه الباسكي أتلتيك كلوب، بعد فوزه 1-0 في سان ماميس. وبينما يمتلك بلباو تاريخًا طويلًا مع الكأس بعد تتويجه 24 مرة، رفع ريال سوسيداد الكأس مرتين فقط في تاريخه.

في آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب ريال أرينا في نوفمبر، حقق ريال سوسيداد الفوز في مباراة الدوري الإسباني التي شهدت خمسة أهداف، حيث عاد أتلتيك بلباو للتعادل مرتين قبل أن يحسم جون جوروتشاتيغي النتيجة بهدف دراماتيكي في الدقيقة 92 لصالح المضيف.