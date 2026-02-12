دليل شراء تذاكر نادي الأهلي السعودي لموسم 2025/2026: الأسعار والمواعيد وطريقة الحجز

لا تفوت فرصة مشاهدة "الملكي" وهو يضيء سماء جدة! مع تحول الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) إلى وجهة عالمية تجذب أساطير كرة القدم، أصبح حجز مقعد في مدرجات نادي الأهلي السعودي تجربة لا غنى عنها لعشاق الحماس والإثارة.

سواء كنت تبحث عن تذاكر مباريات الأهلي في الدوري أو دوري أبطال آسيا للنخبة، يقدم لك فريق GOAL الدليل الشامل للحصول على تذكرتك بأفضل الأسعار.

مواعيد مباريات نادي الأهلي السعودي القادمة

التاريخ المباراة المسابقة التذاكر 16 فبراير 2026 الأهلي ضد الشباب دوري أبطال آسيا نخبة التذاكر 19 فبراير 2026 الأهلي ضد النجمة الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 23 فبراير 2026 الأهلي ضد داماك الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 26 فبراير، الساعة 8 مساءً الأهلي ضد الرياض الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 6 مارس 2026 الأهلي ضد الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 13 مارس 2026 الأهلي ضد القصدية الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 مارس 2026 الأهلي ضد الهلال كأس الملك (نصف النهائي) التذاكر 4 أبريل 2026 الأهلي ضد داماك الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 7 أبريل 2026 الأهلي ضد الفيحة الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 11 أبريل 2026 الأهلي ضد الفتح الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 28 أبريل 2026 الأهلي ضد النصر الدوري السعودي للمحترفين التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات نادي الأهلي السعودي 2025/26؟

لضمان مقعدك في مدرجات "الملكي" ومساندة الفريق من قلب الحدث، تظل منصة "ويبوك" (WeBook) هي الطريقة الرسمية والأكثر موثوقية لحجز التذاكر. بصفتها الشريك الرقمي المعتمد لفعاليات الدوري السعودي للمحترفين، يتم من خلالها طرح تذاكر كافة المواجهات الكبرى التي تستضيفها مدينة جدة.

التوقيت المثالي: تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادةً قبل موعد اللقاء بفترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام.

السرعة هي المفتاح: نظرًا للقاعدة الجماهيرية الطاغية للنادي الأهلي، فإن تذاكر مباريات القمة مثل ديربي جدة ضد الاتحاد أو الكلاسيكو ضد النصر والهرلال، غالبًا ما تنفذ بالكامل خلال ساعات قليلة من طرحها.

أولوية الحجز: إذا كنت ترغب في ضمان أفضل المقاعد في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فننصحك بالانضمام إلى عضوية "راقي". توفر لك هذه العضوية ميزة الحجز المبكر قبل الطرح العام، مما يمنحك الأمان التام قبل نفاذ الكمية.

لا تقلق، إذا لم يحالفك الحظ في الشراء المبكر، يمكنك الاعتماد على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل Ticombo. توفر هذه المنصة فرصة الحصول على تذاكر المباريات "المباعة بالكامل" بأسعار تنافسية تبدأ من 200 ريال سعودي للمباريات الدورية، مما يضمن لك عدم تفويت أي لحظة حماسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات نادي الأهلي السعودي 2025/26؟

تتفاوت تكلفة حضور مباريات النادي الأهلي السعودي لتلبي تطلعات كافة الجماهير، حيث توازن بين إتاحة الفرصة للمشجع الشغوف وتوفير أرقى خيارات الرفاهية؛ إذ تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من 30 إلى 90 ريالاً سعودياً، مما يجعلها الخيار المثالي لمتابعة المباراة من قلب المدرجات الحماسية. أما الفئات الفضية والذهبية، فتتراوح أسعارها بين 250 و600 ريال سعودي، وتوفر رؤية متميزة من جانبي الملعب. وللباحثين عن تجربة استثنائية، تبدأ باقات الضيافة (VIP & VVIP) من 1500 ريال سعودي، شاملةً دخول الصالات الخاصة وخدمات الطعام الفاخرة. ويُنصح دائماً بالحجز المبكر لتفادي تقلبات الأسعار في الأسواق الثانوية مثل Ticombo، والتي قد تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب، خاصة خلال مواجهات الديربي الكبرى أو الأسابيع الحاسمة من الموسم.

ماذا يمكن أن نتوقع من نادي الأهلي السعودي 2025/26؟

يدخل النادي الأهلي السعودي موسم 2025/2026 بطموحات تعانق السماء لإثبات جدارته كأحد أقطاب "الرباعي الكبير" المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، حيث لا سقف للتوقعات في مدينة جدة سوى اعتلاء منصات التتويج. ويرتكز "الملكي" على قائمة مدججة بالنجوم تجمع بين الخبرة الأوروبية الفذة والمواهب الوطنية الصاعدة؛ فبوجود القناص إيفان توني والجناح الساحر رياض محرز، يقدم الفريق كرة قدم هجومية ممتعة تتسم بالكثافة العالية، بينما يمنح الصخرة روجر إيبانيز والحارس العملاق إدوارد ميندي الصلابة الدفاعية اللازمة لحسم المواجهات الكبرى. ومع انطلاقة النادي القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، يضرب جمهور الأهلي موعداً مع سهرات كروية قارية ومحلية لا تُنسى، مما يجعل من اقتناص تذكرة لمباريات هذا الموسم فرصة ذهبية لمشاهدة صفوة نجوم العالم في قلب "عروس البحر الأحمر".

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

يخوض "الملكي" مواجهاته التاريخية على أرض مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأيقونة المعمارية المعروفة بلقب "الجوهرة المشعة". تقع هذه التحفة الفنية شمال مدينة جدة، وتتسع لـ 60,000 متفرج، وتنفرد بتصميمها "الرأسي" المبتكر الذي يضع الجماهير في قلب الحدث مباشرة، مع نظام صوتي هندسي يحبس الضجيج ليخلق صدىً مرعباً يهز أركان الملعب. ومع كل صافرة بداية، تتحول المدرجات إلى بحر هائج من اللونين الأخضر والأبيض، حيث يقود "ألتراس" النادي عروضاً بصرية (تيفو) وأهازيج حماسية متواصلة، مما يجعل حضور المباراة تجربة ثقافية واجتماعية تتجاوز حدود كرة القدم. وبصفتها "عروس البحر الأحمر"، تقدم جدة لزوارها مزيجاً ساحراً بين عبق التاريخ في حاراتها القديمة ورفاهية الواجهات البحرية الحديثة، ليكون يوم مباراة الأهلي هو المحور الأجمل لأي رحلة سياحية إلى منطقة الحجاز، سواء كنت قادماً للاستمتاع بالرياضة، الغوص، أو تذوق المطبخ العالمي.