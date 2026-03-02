كيفية شراء تذاكر منتخب المغرب في كأس العالم 2026: التواريخ والمباريات والأسعار والمزيد

إنه وقت مثالي لتكون مشجعاً للمنتخب المغربي. بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم قطر 2022، حيث أصبح "أسود الأطلس" أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى المربع الذهبي، يستعد رفاق أشرف حكيمي لكتابة فصل جديد من المجد في ملاعب الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك صيف 2026.

ستكون هذه المشاركة هي السابعة للمغرب في المونديال. ومنذ الظهور الأول في المكسيك 1970 وحتى ملحمة قطر، دأب الأسود على كسر الأرقام القياسية.

هل يستطيع المغرب تكرار الإنجاز وإبهار العالم مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون هناك بشخصك لتكتشف ذلك. يقدم لك GOAL كل ما تحتاجه من معلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، وكيفية تأمين مقعدك والأسعار المتوقعة.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

تقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة. لأول مرة في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباراة.

المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو، فانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، مونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل.

ما هو جدول مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر السبت 13 يونيو المغرب ضد البرازيل (6 مساءً) استاد ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 19 يونيو المغرب ضد اسكتلندا (6 مساءً) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي (6 مساءً) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر

ينتظر أسود الأطلس اختباراً نارياً في الافتتاح ضد البرازيل، بطلة العالم 5 مرات، في لقاء سيحبس الأنفاس بملعب ميتلايف. ثم يواجهون اسكتلندا الطامحة للعودة، قبل ختام المجموعات ضد هايتي.

ماذا نتوقع من "أسود الأطلس" في مونديال 2026؟

لم يرفع المغرب قدمه عن دواسة الوقود منذ مسيرتهم الرائعة في النسخة السابقة، ويحتلون حالياً المركز 11 في تصنيف FIFA العالمي. فازوا بجميع مبارياتهم الثماني في تصفيات كأس العالم 2026، وخسروا مرتين فقط في العامين الماضيين. وبالإضافة إلى رفع كأس العرب مؤخراً، حقق المغرب أيضاً لقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين. وهم الآن في مهمة لمزيد من المجد على أرضهم، حيث يستضيفون حالياً كأس الأمم الأفريقية.

استمر "أسود الأطلس" في التألق تحت قيادة وليد الركراكي، الذي حقق انتقالاً سلسلاً من مدرب محلي إلى مدرب للمنتخب الوطني. منذ توليه المسؤولية في أغسطس 2022، فاز المغرب بأكثر من 70% من المباريات التي لعبها.

يمتلك الركراكي وفرة من المواهب؛ فهناك نواة من أصحاب الخبرة تشمل أيوب الكعبي، سفيان أمرابط، نصير مزراوي وبالطبع أشرف حكيمي، الفائز بالكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025 وبطل دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، فهو تشكيل متوازن للغاية يضم عدداً من النجوم الشباب والصاعدين، مثل إلياس بن صغير لاعب ليفركوزن وإبراهيم دياز نجم ريال مدريد. كما يبدو المستقبل مشرقاً للمغرب بعد فوزهم بكأس العالم تحت 20 عاماً في أكتوبر، مع بروز أسماء مثل عثمان معمة وياسين زبيري.

متى تشتري تذاكر مبارايات منتخب المغرب في كأس العالم 2026

تتوفر التذاكر عبر عدة مراحل من خلال موقع FIFA الرسمي:

مرحلة القرعة العشوائية (ديسمبر 2025 - يناير 2026): بعد إجراء قرعة المجموعات، يمكن للمشجعين التقدم بطلبات لمباريات محددة.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (ربيع 2026): تُطرح التذاكر المتبقية بنظام "الأسبقية لمن يشتري أولاً".

الأسواق الثانوية: في حال نفاد التذاكر، توفر منصات إعادة البيع مثل StubHub الموثوقة فرصاً إضافية، لكن بأسعار متغيرة حسب الطلب.

أين يمكن شراء تذاكر مبارايات منتخب المغرب كأس العالم 2026

المكان الأساسي والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد لمباريات المغرب هو بوابة FIFA الرسمية لبيع التذاكر، حيث يتم طرح جميع تذاكر كأس العالم لأول مرة.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA للمشاركة في مراحل البيع المختلفة، والتي تشمل البيع المسبق المبكر، والسحوبات العشوائية، ثم البيع على أساس أسبقية الحضور.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، تدير FIFA أيضًا سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي الخاص بها. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من FIFA للمشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع أو شراء التذاكر التي تم بيعها بالكامل.

غالبًا ما تكون التذاكر المتاحة على منصة إعادة البيع محدودة ومتقطعة، خاصة مع اقتراب المباريات، ولكنها تظل الخيار الأكثر أمانًا لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأولية. بالنسبة للمشجعين في المكسيك، هناك سوق تبادل مخصص (Mercado de Intercambio) يتولى معاملات إعادة البيع المحلية في ظل نفس الضمانات الرسمية.

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم النوافذ الرسمية للفيفا أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن معينة، فإن مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستعرض أيضًا تذاكر كأس العالم. توفر هذه المنصات مزيدًا من المرونة، ولكن بأسعار أعلى بشكل عام بسبب أسواق إعادة البيع التي تحركها الطلب.

يجب على المشجعين الذين يفكرون في استخدام أسواق الطرف الثالث توخي الحذر، لأن البائعين غير الرسميين ينطويون على مخاطر تتعلق بالأصالة وصلاحية النقل والأسعار المبالغ فيها. من المهم الاعتماد فقط على المنصات ذات السمعة الطيبة التي توفر ضمانات قوية للمشترين وسياسات واضحة لاسترداد الأموال.

كم تبلغ تذاكر مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات المغرب في دور المجموعات لكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الفئة 2: تمتد على الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المحتمل أن تتقلب الأسعار خلال مراحل إصدار/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا- 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا- 2,735 دولارًا دور الـ 32 105 دولارًا - 750دولارًا دور الـ 16 170 دولارًا - 980 دولارًا ربع النهائي 275 دولارًا - 1775 دولارًا نصف النهائي 420 دولارًا - 3,295 دولارًا النهائي 2,030 دولارًا - 7,875 دولارًا

كيفية الحصول على تذاكر تذاكر مبارايات منتخب المغرب كأس العالم 2026

إذا كنت تبحث عن تجربة لا تُنسى تتجاوز مجرد مشاهدة كرة القدم، يمكنك الاستمتاع بأفضل ما يقدمه كأس العالم FIFA 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات المنتخب المغربي. هذه الباقات تضمن لك مقاعد مميزة، خدمات طعام ومشروبات فاخرة، وأجواء حصرية في جميع المدن المضيفة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تتوفر خيارات الضيافة لتناسب مختلف الاحتياجات على النحو التالي:

1. باقة المباراة الواحدة (Single Match)

مثالية للمشجعين الراغبين في حضور مواجهة معينة بأسلوب فاخر.

تشمل: أي مباراة في دور المجموعات (لا تضم أحد المنتخبات المضيفة)، أو مباريات دور الـ 32، دور الـ 16، ومباراة تحديد المركز الثالث.

خيارات الضيافة: تتنوع بين (صالة بجانب الملعب "Pitchside Lounge"، جناح VIP، صالة الكأس "Trophy Lounge"، نادي الأبطال، وجناح FIFA).

السعر: تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.

2. باقة سلسلة الملاعب (Venue Series)

الخيار الأمثل لمن يرغب في الاستقرار في مدينة واحدة ومشاهدة كل ما تقدمه من إثارة.

تشمل: جميع المباريات المقامة في الملعب الذي تختاره (من 4 إلى 9 مباريات حسب سعة جدول الملعب).

المميزات: تغطي كافة الأدوار والمراحل التي تقام على ذلك الملعب.

خيارات الضيافة: صالة Pitchside، VIP، صالة الكأس، نادي الأبطال، وجناح FIFA.

السعر: تبدأ من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد.

3. باقة "تابع فريقي" (Follow My Team)

صُممت خصيصاً لعشاق "أسود الأطلس" الذين لا يريدون تفويت لحظة واحدة من رحلة المنتخب.

تشمل: جميع مباريات المغرب الثلاث في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراة دور الـ 32 (في حال التأهل)، بغض النظر عن المدن التي سيلعب فيها الفريق.

ملاحظة: هذه الخدمة متاحة حالياً فقط للمنتخبات غير المضيفة (مثل المغرب).

خيارات الضيافة: جناح FIFA الحصري.

السعر: تبدأ من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد.

ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث مدن في المكسيك، وإحدى عشرة مدينة في الولايات المتحدة). تحقق من تلك المدن والملاعب التي سيتم استخدامها كملاعب أدناه: