دليل المشجع لشراء تذاكر مباريات المغرب الودية القادمة: المواعيد والملاعب والأسعار

يضرب المنتخب المغربي موعداً جديداً مع جماهيره في القارة العجوز هذا الشهر، وذلك ضمن محطات الإعداد القوية لنهائيات كأس العالم 2026. فبعد الملحمة التاريخية في مونديال قطر وتربعه على عرش الكرة الإفريقية، يواصل رجال المدرب وليد الركراكي رحلة التحدي بمواجهة مدارس كروية لاتينية عريقة من أمريكا الجنوبية.

تحول المنتخب المغربي إلى ظاهرة كروية عالمية، وبفضل الجالية المغربية الضخمة المنتشرة في أوروبا، تكتسي الملاعب دائماً باللونين الأحمر والأخضر لتتحول كل مواجهة إلى احتفالية منزلية صاخبة. وفي شهر مارس الجاري، يحط الأسود رحالهم في إسبانيا وفرنسا لمواجهة منتخبي الإكوادور وباراغواي.

إذا كنت تخطط لعيش هذه التجربة الاستثنائية ومتابعة نجومك المفضلين من قلب الحدث، يقدم لك GOAL الدليل الكامل للتذاكر، تفاصيل الملاعب، والمنصات الأكثر أماناً لحجز مقعدك.

جدول مواعيد مباريات المغرب الودية

اختار الاتحاد المغربي خوض وديتين من العيار الثقيل خلال نافذة "الفيفا" الدولية في مارس، وقد تم اختيار مواقع الملاعب بعناية في إسبانيا وفرنسا لتسهيل حضور الآلاف من أبناء الجالية المغربية وتوفير أجواء تنافسية عالمية.

التاريخ والوقت المباريات الملعب والموقع التذاكر 27 مارس 2026 | 21:15 المغرب × الإكوادور مدريد، إسبانيا (الرياض إير ميتروبوليتانو) التذاكر 31 مارس 2026 | 20:00 المغرب × باراغواي لانس، فرنسا (بولار دوليل) التذاكر

أين تشتري تذاكر مباريات الأسود الودية في أوروبا؟

للحصول على تذاكر مباريات المغرب الودية، يمكنك الاعتماد على المنصات الرسمية للاتحادات أو اللجوء إلى الأسواق الثانوية الموثوقة. عادة ما يتم طرح التذاكر عبر بوابة FanZone.Pro التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولكن نظراً للطلب الهائل، غالباً ما ترفع لافتة "كامل العدد" في وقت قياسي.

أما بالنسبة للمشجعين الذين يبحثون عن مرونة أكبر في اختيار المقاعد أو الذين فاتهم الطرح الأول، فإن منصة SeatPick هي الخيار الأمثل. تقوم المنصة بجمع أفضل العروض من مواقع إعادة البيع الموثوقة، مما يمنحك فرصة المقارنة بين الأسعار وضمان الحصول على تذاكر أصلية بضمان 100%، وهو ما يوفر حماية كاملة للمشجعين القادمين من خارج القارة.

قائمة أسعار تذاكر مباريات المغرب

تتفاوت أسعار التذاكر لتناسب مختلف الفئات، ورغم محاولات الإبقاء على أسعار اقتصادية، إلا أن قوة الخصوم وحجم الملاعب يرفعان من قيمة الطلب. في مواجهتي مدريد ولانس، تبدأ الأسعار عادة من 40 يورو للمقاعد في الفئة الرابعة خلف المرمى.

الفئة الاقتصادية: تبدأ من 40 إلى 75 يورو (تتطلب الحجز المبكر جداً).

تبدأ من (تتطلب الحجز المبكر جداً). الفئة المتوسطة: للمقاعد الجانبية وفي الطوابق الوسطى، تتراوح بين 80 إلى 150 يورو .

للمقاعد الجانبية وفي الطوابق الوسطى، تتراوح بين . فئة الضيافة وVIP: لتجربة استثنائية تشمل الوجبات وأفضل رؤية للملعب، تبدأ الأسعار من 200 يورو وتتجاوز 350 يورو.

متى يتم طرح التذاكر رسمياً؟

كقاعدة عامة، تُطرح تذاكر وديات الأسود قبل 4 إلى 6 أسابيع من موعد انطلاق الصافرة. وبالنسبة لمواجهات مارس 2026، بدأت عمليات البيع رسمياً في أواخر شهر فبراير.

نحيطكم علماً أنه لا يوجد نظام "بيع مسبق" للمشتركين في مباريات المنتخبات كما هو الحال في الأندية؛ فالتذاكر تُتاح للجميع في وقت واحد. وبما أن الأسود يمتلكون قاعدة شعبية كاسحة في إسبانيا وفرنسا، فإننا ننصح بشدة بتأمين تذاكركم عبر SeatPick بمجرد توفرها، حيث ترتفع الأسعار تدريجياً كلما اقترب موعد اللقاء.

خطوات الحصول على التذاكر بسهولة

المتابعة الرسمية: راقب موقع الجامعة الملكية المغربية (FRMF) أو منصة FanZone.pro للبحث عن المبيعات الأولية. مقارنة الخيارات: توجه إلى SeatPick لاستعراض كافة المقاعد المتاحة من مختلف البائعين المعتمدين في نافذة واحدة. تحديد الموعد: اختر بين مواجهة الإكوادور في مدريد أو لقاء باراغواي في مدينة لانس. اقتناص الفرصة: استخدم فلتر "الأرخص" للحصول على أفضل سعر متاح. التسلم الرقمي: بعد الدفع، ستصلك التذاكر بصيغة E-Tickets (تذكرة جوال) مباشرة على بريدك الإلكتروني.

تعرف على ملاعب "الجولة المغربية"

ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو (مدريد، إسبانيا)

تحفة نادي أتلتيكو مدريد المعمارية وأحد أرقى ملاعب العالم بسعة 70 ألف متفرج. يشتهر بتصميمه المبتكر وصوتيات جماهيره الصاخبة. يقع في شمال شرق مدريد، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الخط السابع لمترو الأنفاق (محطة Estadio Metropolitano).

ملعب بولار دوليل (لانس، فرنسا)

ملعب كلاسيكي بطابع إنجليزي فريد، حيث المدرجات قريبة جداً من العشب، مما يمنح المشجعين تجربة مثيرة. يتسع لحوالي 38 ألف متفرج، والمفارقة أن سعته تفوق عدد سكان مدينة لانس نفسها! إنه المكان الذي يجتمع فيه الشغف الكروي، مما يجعله وجهة مثالية لاستقبال "أسود الأطلس".