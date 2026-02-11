كيفية شراء تذاكر مباراة إنتر ضد ميلان 2026: التواريخ والأسعار ومعلومات عن ديربي ديلا مادونينا

لطالما كان ديربي ميلانو بين إيه سي ميلان وإنتر ميلان من أكثر المباريات إثارة وترقبًا في الدوري الإيطالي، لكن مباراة الإياب هذه تحمل أهمية خاصة أكثر من أي وقت مضى.

يلتقي الفريقان مع تبقي عشر جولات فقط على نهاية البطولة، ما يجعل نتيجة المباراة محتملة لتكون فاصلة في السباق على لقب الدوري الإيطالي.

في مباراة الذهاب، حسم كريستيان بوليسيتش النتيجة لصالح فريقه بهدف الفوز، فيما لم ينجح النيرازوري في تحقيق الفوز بديربي ديلا مادونينا خلال ست مباريات سابقة، ويعود آخر فوز لهم إلى أبريل 2024.

متى تقام مباراة إنتر ضد ميلان؟

ستقام مباراة ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر، وهي جزء من الجولة 28 من الدوري الإيطالي، في ملعب سان سيرو يوم الأحد 8 مارس.

لم يتم تحديد الموعد الدقيق بعد، حيث لم يتم الإعلان عن الجدول الرسمي لهذه الجولة.

التاريخ والوقت المباراة التذاكر السبت 8 مارس 2026، سيتم تحديده لاحقًا ميلان ضد إنتر التذاكر

كيفية الحصول على تذاكر مباراة إنتر ميلان ضد ميلان 2026

1. مرحلة حاملي التذاكر الموسمية – الجولة الأولى

التاريخ والوقت: من الاثنين 19 يناير الساعة 12:00 ظهرًا حتى 11:59 مساءً.

التفاصيل: يتيح لكل حامل تذكرة موسمية لبطولة الدوري الإيطالي 2025/26 في Secondo Verde فرصة شراء تذكرة في أحد القطاعات المتاحة، مع قائمة أسعار مخصصة.

في نهاية هذه المرحلة، سيتم تخصيص مقعد في قطاع Terzo Blu لحاملي التذاكر الموسمية الذين لم يشتروا تذاكر في قطاع بديل، دون أي تكلفة إضافية.

2. مرحلة حاملي التذاكر الموسمية – الجولة الثانية

التاريخ والوقت: من الثلاثاء 20 يناير الساعة 3:00 مساءً حتى الخميس 22 يناير الساعة 11:59 مساءً.

التفاصيل: يمكن لكل حامل تذكرة موسمية شراء تذكرة إضافية بسعر خاص في القطاعات المتاحة.

3. مرحلة أعضاء نادي ميلان

التاريخ والوقت: من الأربعاء 21 يناير الساعة 3:00 مساءً حتى الخميس 22 يناير الساعة 11:59 مساءً.

التفاصيل: يمكن لكل عضو في نادي ميلان إدخال رمز Tessera Socio Milan Club الخاص به لشراء تذكرة.

ملاحظة: سيتم تسجيل جميع التذاكر باسم أعضاء Tessera Socio Milan Club.

4. مرحلة حاملي بطاقة CRN

التاريخ والوقت: من الجمعة 23 يناير الساعة 3:00 مساءً حتى الأحد 25 يناير الساعة 11:59 مساءً.

التفاصيل: يمكن لجميع حاملي بطاقة CRN الصالحة شراء تذكرة في القطاعات المتاحة، مع قائمة أسعار خاصة.

5. مرحلة البيع العام

التاريخ والوقت: تبدأ من الاثنين 26 يناير الساعة 3:00 مساءً وتستمر حتى نفاد المقاعد.

التفاصيل: متاحة للجميع، أول من يحجز أول من يحصل على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنتر وميلان؟

في الوقت الحالي، لا تزال أسعار تذاكر مباريات ديربي ديلا مادونينا القادمة غير متاحة على المواقع الرسمية للأندية.

مع ذلك، يمكن للمشجعين الحصول على التذاكر أيضًا من مواقع ثانوية موثوقة مثل SeatPick.

يرجى مراعاة أن الأسعار قد تختلف حسب الطلب، وقد تخضع للتغيير وفقًا لتقدير كل نادي.

كيف يمكنني زيادة فرصتي في الحصول على التذاكر؟

أفضل طريقة لزيادة فرصك في الحصول على تذاكر ديربي ديلا مادونينا بين إنتر ميلان وميلان هي البقاء على اطلاع دائم بجميع المستجدات من الناديين حول المباراة.

على الرغم من تخصيص غالبية التذاكر لحاملي التذاكر الموسمية، لا يزال بإمكان المشجعين الحصول على تذاكر فردية لحضور المباراة.

لضمان عدم تفويت الفرصة، احرص على متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للناديين، بالإضافة إلى بوابات التذاكر الرسمية، لتكون على علم دائم بتوافر التذاكر لكل نسختي ديربي ديلا مادونينا هذا الموسم.

هل يمكنني شراء تذاكر مباراة إنتر وميلان عبر الإنترنت؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة ديربي ديلا مادونينا بين إنتر ميلان وميلان بسهولة عبر الإنترنت. في الواقع، ستكون غالبية التذاكر المتاحة للجماهير، إن لم تكن جميعها، متوفرة حصريًا عبر الإنترنت قبل كل مباراة هذا الموسم.

للحصول على التذاكر، سجّل الدخول إلى بوابات التذاكر الرسمية للناديين لتبقى على اطلاع دائم بالمقاعد المتاحة. كما يمكنك أيضًا الاطلاع على خيارات إعادة البيع الثانوية من خلال مواقع موثوقة مثل SeatPick للعثور على المقعد الأنسب لك.

متى يجب أن أشتري تذاكر مباراة إنتر ميلان وميلان لضمان الحصول على مقاعد جيدة؟

نظرًا للطلب الكبير على مباراة ديربي ديلا مادونينا كل موسم، غالبًا ما يجد المشجعون صعوبة في الحصول على أي مقعد، ناهيك عن الحصول على مقعد مميز. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في أفضل مكان ممكن لمشاهدة المباراة بين إنتر ميلان وميلان، فإننا نوصي بشراء التذاكر في أقرب وقت ممكن.

لضمان عدم تفويت الفرصة، تابع آخر المستجدات عبر قنوات التواصل الاجتماعي للناديين وبوابات التذاكر الرسمية لتبقى على اطلاع دائم على فرص الشراء المتاحة لمباراة ديربي ديلا مادونينا هذا الموسم.

هل تتوفر تذاكر مباراة إنتر ميلان وميلان في الملعب في أيام المباريات؟

في حين أن بعض مباريات الدوري الإيطالي قد تتوفر تذاكرها في يوم المباراة مباشرة من شباك التذاكر بالملعب، إلا أن ديربي ديلا مادونينا ليس من هذه المباريات. نظرًا للإقبال الكبير، عادةً ما تنفد تذاكر المباراة قبل وقت طويل من انطلاقها.

هذا يعني أنه من الضروري شراء تذكرتك مسبقًا، سواء عبر القنوات الإلكترونية الرسمية مثل بوابات التذاكر للأندية، أو من خلال مواقع إعادة البيع الموثوقة مثل SeatPick لضمان الحصول على مقعدك في المباراة.