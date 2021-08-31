ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السعودية ضد فيتنام؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام في الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022، الفئات والأسعار وأكثر

يواصل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا بمواجهة ضد فيتنام في ملعب مرسول بارك بالرياض.

بدأ الأخضر تصفيات المونديال من الدور الثاني، وجاء في المجموعة الرابعة وتأهل عنها كمتصدر، وذلك على حساب أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

منتخب فيتنام بدأ من المرحلة الثانية أيضًا، وتأهل كوصيف عن المجموعة السابعة خلف الإمارات، وذلك على حساب ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

الآن وصلنا للمرحلة الثالثة التي تؤهل مباشرةً للمونديال، وهنا نتعرف على على ما يخص تذاكر مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة السعودية ضد فيتنام؟

طرحت اللجنة المنظمة تذاكر مباراة السعودية وفيتنام على موقع victoryarena.com ، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة السعودية ضد فيتنام؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة السعودية ضد فيتنام بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتتراوح الأسعار بين 30 و75 ريال.

الفئة السعر A (عوائل) 75 ريال B (عوائل فقط) 50 ريال C (أفراد فقط) 30 ريال D (أفراد) 30 ريال E (أفراد) 50 ريال F (أفراد) 75 ريال G (أفراد) 75 ريال H (أفراد) 75 ريال I (أفراد) 50 ريال J (أفراد) 30 ريال K (أفراد) 30 ريال L (عوائل) 50 ريال M (عوائل) 75 ريال

ما هي شروط حضور مباراة السعودية ضد فيتنام؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور مباراة السعودية وفيتنام وهي:

يجب أن تكون الحالة محصن أكمل جميع الجرعات على تطبيق محصن. ارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل الملعب. لا يسمح للأطفال دون سن 12 عامًا بالحضور. الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي. يحتفظ فريق مرسول بارك بالحق في رفض أو طلب مغادرة أي حامل تذكرة لا يتبع تعليمات السلامة دون أي تعويض. نظرًا لتفشي فيروس كوروا والتغييرات الناتجة عن ذلك، لا يمكن ضمانة الجلوس على المقعد الذي قمت باختياره، لكن المؤكد أنك ستجلس في نفس المربع والصف الذي اخترته.

متى مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام؟

موعد مباراة السعودية وفيتنام في الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 هو غدًا الخميس 2 سبتمبر 2021.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

كيف تشاهد مباراة السعودية وفيتنام؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة لمباراة السعودية وفيتنام، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

ستذاع المباراة على قناة SSC7، وستتمكن من مشاهدتها على القمر الصناعي عرب سات، كذلك ستتاح مجانًا على شاهد VIP بالتقنية عالية الجودة HD.

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* فقط في السعودية #الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/C3Mx1JiEEc — SHAHID (@ShahidVOD) August 31, 2021