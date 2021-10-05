ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السعودية ضد اليابان؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022، طريق الشراء والأسعار وأكثر

يواصل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا بمواجهة صعبة في ملعب الجوهرة المشعة ضد منتخب اليابان.

بدأ الأخضر تصفيات المونديال من الدور الثاني، وجاء في المجموعة الرابعة وتأهل عنها كمتصدر، وذلك على حساب أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

وفي الدور الثالث، فاز منتخب السعودية على فيتنام وعمان في الجولتين الأولتين، ليتواجد في المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا المتصدر.

أما المنتخب الياباني، فقد تلقى خسارة مفاجئة من عمان في الجولة الأولى، وفاز على الصين في الثانية ليجمع بذلك 3 نقاط ويقع في المركز الرابع.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022؟

وفي هذا التقرير نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السعودية واليابان..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة السعودية ضد اليابان؟

طرحت اللجنة المنظمة تذاكر مباراة السعودية واليابان على موقع مكاني، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

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رابط الحجز 🔽 https://t.co/gsdvUpb2Jh pic.twitter.com/zJUyjhFJln — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) October 5, 2021

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول مباشرةً إلى موقع مكاني..

ما هي أسعار تذاكر مباراة السعودية واليابان؟

لا توجد فئات لتذاكر مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022، وسيكون السعر موحد لجميعها.

وسيكون سعر تذكرة حضور اللقاء هو 15 ريال سعودي.

ما هي شروط حضور مباراة السعودية ضد اليابان؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور مباراة السعودية وفيتنام وهي:

يجب أن تكون الحالة محصن أكمل جميع الجرعات على تطبيق محصن. ارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل الملعب. لا يسمح للأطفال دون سن 12 عامًا بالحضور. الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي. يحتفظ فريق مرسول بارك بالحق في رفض أو طلب مغادرة أي حامل تذكرة لا يتبع تعليمات السلامة دون أي تعويض. نظرًا لتفشي فيروس كورونا والتغيرات الناتجة عن ذلك، لا يمكن ضمانة الجلوس على المقعد الذي قمت باختياره، لكن المؤكد أنك ستجلس في نفس المربع والصف الذي اخترته.

متى مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان؟

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 هو يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت القاهرة.