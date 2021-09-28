ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الحزم ضد الهلال في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نادي الحزم في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2021-2022.

كانت آخر مباريات الزعيم هي ديربي الرياض ضد الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

على الجانب الآخر، فاز نادي الحزم على الفتح بهدفٍ نظيف، ليحتل المركز الثامن برصيد ثمان نقاط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2021-22.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والحزم؟

طرح نادي الحزم تذاكر مباراة فريقه ضد الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي عبر موقعه الخاص، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، ستحدد أولاً النادي الذي ستشجعه، ثم ستحجز تذكرتك في الخطوة الثانية، ثم ستقوم بالتسجيل في الثالثة وتراجع الطلب في الرابعة، وفي الخطوة الخامسة ستقوم بالدفع.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الحزم والهلال؟

هناك 3 فئات متواجدة لتذاكر الحزم والهلال جميعها بنفس السعر..

الفئة السعر موحدة أفراد 34.50 ريال موحد عوائل 34.50 ريال منصة ذهبي 34.50 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الحزم والهلال؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الحزم والهلال، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الحزم والهلال؟

موعد مباراة الهلال القادمة أمام الحزم في الجولة السابعة من الدوري السعودي تقام يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والثلث بتوقيت مصر، التاسعة والثلث بتوقيت السعودية.

كيف تشاهد مباراة الحزم والهلال؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الحزم ضد الهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، وعلى قنوات SSC المفتوحة.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP وحدها أو الباقة التي تضم قنوات SSC.