ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك؟

يحل نادي ضمك ضيفًا على الهلال في الملعب الرديف بستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة 11 من الدوري السعودي 2021-22.

تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة مع الأهلي إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ليصبح رصيده 16 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وله مباراتين مؤجلتين.

يقدم نادي ضمك بداية موسم استثنائي حتى الآن، فقبل الجولة العاشرة كان في الصدارة برصيد 18 نقطة، لكنه تراجع للمركز الثالث بعد فوز الاتحاد والشباب على الحزم والطائي على الترتيب، وتنتظره مباراة صعبة ضد الاتفاق في ذات الجولة.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي 2021-22.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وضمك؟

طرح الهلال تذاكر مباراة فريقه ضد ضمك في الجولة الـ 11 من الدوري السعودي عبر موقعه الرسمي، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، ستقوم بتسجيل الدخول، ثم اختيار التذاكر ومقعدك، وفي آخر خطوة ستقوم بالدفع لإتمام شراء التذكرة.

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وقررت إدارة نادي الهلال، أن تمنح من يقوم بشراء تذاكر مباراة الفريق أمام ضمك، أولوية شراء تذاكر الموج الأزرق أمام بواهنج الكوري، في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الحالي.

ومن سيشترى لقاء الهلال وضمك، ويحضر المباراة ستكون له الأولوية في شراء تذاكر الزعيم في النهائي المنتظر، قبل طرح التذاكر لكافة الجماهير.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك؟

تتراوح، تتفاوت أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك بحسب الدرجة، وتبدأ التذاكر من 30 إلى 4500 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات الهلال 30 ريال F2 عائلات 30 ريال C الهلال 30 ريال D ضمك 30 ريال H1 الهلال 30 ريال H2 الهلال 30 ريال H3 الهلال 30 ريال H4 الهلال 30 ريال L1 الهلال 30 ريال L4 الهلال 30 ريال G 800 ريال S1 300 ريال S2 300 ريال VIP Box 1 4500 ريال VIP Box2 4500 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الهلال وضمك؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الهلال وضمك، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الهلال وضمك؟

موعد مباراة الهلال وضمك هو يوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الهلال وضمك؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، وعلى قنوات SSC المفتوحة.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP وحدها أو الباقة التي تضم قنوات SSC.