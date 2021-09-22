ما هي طرق شراء وأسعار مباراة النصر والباطن؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والباطن في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل نادي الباطن ضيفًا على نادي النصر على ملعب مرسول بارك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2021-22.

خسر النصر في مباراته الأخيرة من الاتحاد على ملعبه ووسط جماهيره بالأربعة، فتوقف رصيده عند النقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي.

أما الباطن فقادم من تعادل سلبي مع الطائي، وهو التعادل الثاني له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، ويحتل السماوي المركز 13 برصيد 5 نقاط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والباطن.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والباطن؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراة فريقه ضد الباطن في الجولة الخامسة من الدوري السعودي عبر موقع مرسول بارك ، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والباطن؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة النصر والباطن بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتبدأ الأسعار من 35 وحتى 3680 ريال.

السعر A (عوائل النصر) 69 ريال B (عوائل النصر) 52 ريال C (أفراد النصر) 35 ريال D (أفراد النصر) 40 ريال E (أفراد النصر) 52 ريال F (عوائل وأفراد النصر) 69 ريال G (عوائل وأفراد النصر) 81 ريال H (عوائل وأفراد النصر) 69 ريال I (أفراد النصر) 52 ريال J (أفراد الباطن) 40 ريال K (أفراد الباطن) 35 ريال L (عوائل الباطن) 52 ريال M 69 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH 575 ريال GALLERY LOUNGE + 690 ريال GALLERY LOUNGE NORTH 575 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 460 ريال PLATINUM LOUNGE 805 ريال SPORT LOUNGE NORTH 460 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 920 ريال THE TERRACE 3680 ريال

ما هي شروط حضور مباراة النصر والباطن؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة النصر والباطن، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة النصر والباطن؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الباطن هو يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت السعودية، 5:25 بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة النصر والباطن؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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