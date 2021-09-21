ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يفتح ستاد الملك فهد الدولي أبوابه لديربي الرياض الأول بين الهلال والشباب، والذي يقام بينهما في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي 2021-22.

الشباب صاحب الأرض والجمهور في المباراة، بدأ الموسم بشكل لم يلبي طموحات الجماهير فبعد انقضاء الجولة الخامسة لم يفز إلا بمباراة واحدة على الحزم، فيما تعادل مع الاتفاق وضمك وخسر من أبها والفتح، ليجمع بذلك 5 نقاطٍ فقط.

أما الهلال فلم يخسر حتى الآن في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد خوضه 4 مباريات، فاز في 3 منها على الطائي والتعاون والاتفاق، وتعادل مع الباطن، ليصبح رصيده بذلك 10 نقاط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الشباب والهلال.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والهلال؟

طرح نادي الشباب تذاكر مباراة فريقه ضد الهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي عبر موقع ticketmx ، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة الشباب والهلال بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتبدأ الأسعار من 60 وحتى 9000 ريال.

السعر F1 عائلات الشباب 60 ريال C الشباب 60 ريال L1 الشباب 60 ريال L2 الشباب 60 ريال L3 الهلال 60 ريال L4 الهلال 60 ريال H1 الشباب 60 ريال H2 الشباب 60 ريال H3 الهلال 60 ريال H4 الهلال 60 ريال D الهلال 60 ريال F2 عائلات الهلال 60 ريال S1 700 ريال S2 700 ريال G1 1000 ريال G2 1000 ريال VIP BOX ( عدد 6 أشخاص) 9000 ريال Platinum Seats 1000 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الشباب والهلال؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الشباب والهلال، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الشباب والهلال؟

موعد مباراة الشباب والهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي هو يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف إلا خمسة مساءً بتوقيت السعودية.

كيف تشاهد مباراة الشباب والهلال؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد الهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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