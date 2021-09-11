ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلاً على نادي التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2021-22.

تعادل الأهلي في مبارياته الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع الفيصلي والحزم وضمك، ليمتلك بذلك 3 نقاط بتواجد بهم في المركز الثاني عشر.

أما نادي التعاون فقد تعادل في المباراة الأولى مع الحزم وخسر من الهلال والنصر تواليًا، ليحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين رغم تراجعهما في جدول ترتيب الدوري السعودي في البدايات، وإذا كنت ترعب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي والتعاون.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والتعاون؟

طرح نادي التعاون تذاكر مباراة فريقه ضد الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري السعودي عبر موقع ticketmx.com ، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا لحجز تذاكر مباراة الأهلي والتعاون

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة الأهلي والتعاون بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتتراوح الأسعار بين 10 و100 ريال، كذلك يمكنك لحضور مجانًا في المدرجات خلف المرمى.

الفئة السعر فئة 3 شمالي (التعاون) مجانًا فئة 2 شمالي (التعاون) 10 ريال فئة 2 جنوبي (التعاون) 10 ريال فئة 3 جنوبي (الأهلي) 10 ريال عائلات جنوبي 10 ريال عائلات شمالي 10 ريال منصة سفلي 100 ريال منصة علوي 100 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الأهلي والتعاون؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الأهلي والتعاون، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الأهلي والتعاون؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، وتبدأ المباراة الساعة 6:50 بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والتعاون؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة التعاون ضد الأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية عالية الجودة



الباقات الرياضية متوفرة الآن



اختر باقتك الرياضية على #ShahidVIP https://t.co/FpYDsYtCK0

وانطلق بشغفك لأبعد الحدود #الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/oTgDz2WN2O — SHAHID (@ShahidVOD) September 11, 2021