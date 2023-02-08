تدريب ميسي واتصالات هولندية .. إلى أين يذهب بيب جوارديولا؟

المدرب الإسباني قد يرحل قريبًا عن مانشستر سيتي

الأزمات مستمرة في مانشستر سيتي بسبب الأنباء الأخيرة حول التحقيق مع النادي في انتهاكات تخص اللعب المالي النظيف وميزانية الفريق.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت الإثنين الماضي، عن اتهام سيتي بالتورط في أكثر من 100 انتهاك للوائح البطولة، والقيام بإخفاء المصدر الحقيقي لتمويل النادي، مع الاكتفاء بالإعلان فقط عن جزء الرواتب المدفوعة للاعبين والمدربين.

المدرب بيب جوارديولا سبق أن قال في مايو الماضي، إنه سيرحل عن سيتي لو تبين قيام النادي بالكذب عليه فيما يخص بالأمور المالية والالتزام بقواعد الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المدرب الإسباني سيرحل لو ثبتت الاتهامات على سيتي بخصوص خرق قواعد اللعب المالي النظيف، مع تفضيله لفكرة الاتجاه لتدريب المنتخبات الوطنية.

واستندت للتصريح السابق لجوارديولا في صيف 2021 الذي قال فيه:"الخطوة التالية لي ستكون تدريب أي منتخب وطني لو سنحت لي الفرصة".

وأشارت إلى أن صاحب الـ52 سنة، قد يتجه إلى أمريكا الجنوبية لتدريب المنتخب الأرجنتيني من أجل العمل مرة أخرى مع ليونيل ميسي، أو البرازيل التي حاولت التعاقد معه بعد الخروج من كأس العالم.

وأوضحت كذلك أن هولندا تعتبر من الوجهات المتاحة أمامه على الطاولة، للسير على خطة معلمه يوهان كرويف، بوجود اتصالات بالفعل بين جوارديولا والاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وفي النهاية أشارت "ميرور" في تقريرها إلى أن المنتخب الإنجليزي كذلك لا يمكن استبعاده من الصورة رغم التجديد للمدرب جاريث ساوثجيت، كما يبقى باريس سان جيرمان ضمن الأندية التي يمكنها الحصول على خدماته في حالة فشل المدرب كريستوف جالتييه في إثبات نفسه بحديقة الأمراء هذا الموسم.