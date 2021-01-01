"تدريب ميسي أعظم من فرحة تحقيقي لكأس العالم!"

قيمة البرغوث..

تدريب ليونيل ميسي هو أحد الأحلام التي تراود أحد أهم المدربين في تاريخ كرة القدم وأسطورة كرة القدم البرازيلية، لويس فيليبي سكولاري، وذلك وفقًا لآخر تصريحاته للإعلام الإسباني.

سكولاري سبق له وأن حقق لقب كأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل، كما وصل لنهائي يورو 2004 مع منتخب البرتغال، وإن كان قد فشل فشلًا ذريعًا مع السامبا مجددًا بخسارته بسباعية من ألمانيا في كأس العالم 2014.

المدرب البرازيلي ورغم الإنجازات الضخمة التي حققها على مدار مسيرته الطويلة سواءً مع الأندية والمنتخبات، إلا أنه يظن أن تدريب ميسي سيكون له لذة مختلفة تمامًا.

وقال سكولاري في حوار صحفي "أن أكون قادرًا على تدريب ميسي، فسيكون هذا الأمر أعظم فرحة في مسيرتي وستتجاوز متعة كل الألقاب التي حققتها، سيحدث فرقًا كبيرًا في مسيرتي".

كما أضاف "أود أن أرى ميسي رفقة نيمار مرة أخرى، ولكن ليس في برشلونة بل في باريس سان جيرمان".

وأتم "سيصنعان ثنائيًا بالكاد تمتلكه الفرق الأخرى، الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنه إذا لعبوا معًا مرة أخرى، فلن تكون مباراة بدون تسجيل باريس سان جيرمان للأهداف".

الجدير بالذكر أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة الصيف المقبل وسط اهتمام بي آس جي بالتعاقد معه، في الوقت الذي تتداول فيه بعض التقارير احتمالية عودة نيمار للبرسا مرة أخرى.