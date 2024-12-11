هل ستعود إلى تدريب ريال مدريد؟ جوزيه مورينيو يجيب عن السؤال!

المدرب البالغ من العمر 61 عامًا يفتح قلبه

لم يستبعد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي أن يعود إلى تدريب ريال مدريد حال طلب منه فعل ذلك، خصوصًا في أعقاب رحيل كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم على الأرجح.

وقاد المدرب البالغ من العمر 61 عاما ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني خلال مواسمه الثلاثة في النادي بين عامي 2010 و2013.

وقال مورينيو لشبكة "كادينا سير": "سأظل دائمًا من أشد المعجبين بريال مدريد، لديهم أفضل مدرب في العالم، صديقي كارلو. إنه يؤدي بشكل جيد للغاية".

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وأضاف: "يعتمد المستقبل على ما يريده الرئيس، إذا كان يريد مدربًا شابًا يتمتع بتوقعات كبيرة مثل تشابي (ألونسو) أو الاستمرار على نفس خط كارلو، مدرب يتمتع بالخبرة، أو النظر إلى قسم الشباب (مدرب رديف مدريد) مع راؤول أو أربيلوا".

يعد مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، الذي لعب تحت قيادة مورينيو في البرنابيو، من بين المرشحين الرئيسيين ليكون مدرب مدريد القادم. أياً كان من يختاره بيريز ليحل محل أنشيلوتي، فإن مورينيو واثق من أنه سيكون الاختيار الصحيح.

وأضاف مدرب فنربخشة: "لم يتخذ فلورنتينو العديد من القرارات الخاطئة في مدريد، أنا متأكد كمشجع لريال مدريد أن قراره المقبل سيكون القرار الصحيح".