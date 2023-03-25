تدريب باريس سان جيرمان ليس سهلًا.. بايرن ميونخ يكشف سبب اختيار توماس توخيل

بايرن ميونخ يكشف سبب اختيار توماس توخيل لتدريب الفريق

تحدث أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قرار تعيين توماس توخيل مدربًا للفريق خلف جوليان ناجليسمان.

وأعلن نادي بايرن ميونخ رسميًا إقالة ناجليسمان من تدريب الفريق وتعيين الألماني توماس توخيل خلفًا له.

ويتمتع توخيل بخبرة كبيرة في مجال التدريب رغم صغر عمره البالغ 49 عامًا، ودرب العديد من الفرق مثل بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي.

وقاد المدرب الألماني باريس سان جيرمان إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2020 وهو إنجاز لم يتمكن الفريق الفرنسي صاحب الإنفاق الكبير من تكراره بينما فاز أيضًا باللقب مع تشيلسي.

وعلق كان، على الاضطراب شبه المستمر في إدارة نادي باريس سان بين المدربين واللاعبين والإدارة العليا قائلاً إنه معجب بالطريقة التي قاد بها توخيل باريس سان جيرمان.

وقال كان في المؤتمر الصحفي لتقديم توخيل: "لست مضطرًا لمناقشة صفاته فهي مثيرة للإعجاب مسيرته هي أيضًا شهادة على ذلك وقيادة فريق مثل باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل".

وتابع: " لقد قادهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أيضًا في تشيلسي عمل بنجاح كبير منذ اليوم الأول إنها سيرة ذاتية رائعة وهناك دائمًا تطور شخصي ولهذا السبب نحن سعداء للغاية لأن توماس توخيل هو مدربنا الآن".

وأطاح بايرن ميونخ بباريس سان جيرمان من منافسات دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وفاز عليهم بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين قبل إقالة ناجيلسمان.

وتم تكليف توخيل بمهمة دفع بايرن إلى الأمام في المسابقة حيث يواجه مانشستر سيتي في ربع النهائي البطولة بينما يتنافس أيضًا على الفوز بلقب الدوري الألماني الذي فقد صدارته لصالح بوروسيا دورتموند.

وسيشرف توخيل على أول مباراة له مع فريق ميونخ في الأول من أبريل القادم عندما يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند في الدوري.