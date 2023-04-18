تدريب الفريق يتحول لساحة قتال.. صراع بين لاعبي أنتر ولوكاكو يفصل بينهم

لوكاكو يتدخل لفصل لاعبي إنتر عن القتال أثناء التدريب!

حاول مهاجم إنتر، روميلو لوكاكو، الفصل بين زملائه بالفريق، أثناء تدريب النيراتزوري، بعد حدوث مشادة بين بعض اللاعبين.

ونجح إنتر في الفوز بمباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على بنفيكا 2-0.

ووفقًا لجول، أثناء مشاركة لاعبي إنتر في تدريب اليوم، حدث شجار كبير، بعدما وضع أونانا تحديًا متأخرًا على بروزوفيتش.

وكان رد فعل لاعب الوسط غاضبًا، ثم ركل منشفة في اتجاه زملائه، ولكن قبل أن يتقارب الثنائي من الالتحام، سارع لوكاكو بجانب دامبروسيو، لفصل حارس مرمى إنتر عن بروزوفيتش.

ويستعد إنتر لمواجهة بنفيكا بمباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب سان سيرو، الأربعاء، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.