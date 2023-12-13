تدريب الأهلي؟ .. جوزيه مورينيو يعلنها: اتخذت قراري النهائي!

جوزيه مورينيو يتحدث عن مستقبله من جديد

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مرة أخرى.. أثار المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، "الجدل" بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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مورينيو البالغ من العمر 60 سنة، والذي يرتبط بعقدٍ مع روما حتى 30 يونيو القادم؛ رحب في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، مع أنباء عن رغبة الهلال والأهلي، في التعاقد معه بشكل رسمي.

وأعلن المدير الفني البرتغالي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نقلته صحيفة "توتو ميركاتو"، حسم قراره النهائي بشأن مستقبله؛ قائلًا: "لست في حاجة إلى التفكير.. كل شيء واضح في ذهني".

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وشكر مورينيو، جماهير نادي روما، على دعمهم وتشجيعهم المتواصل له، في جميع مباريات الفريق الأول؛ إلا أنه أكد على أن هذا الأمر "لا يسعده"؛ في تلميح واضح إلى رحيله المرتقب.

وشدد جوزيه مورينيو، على أن التشجيع الجماهيري، يجب أن يكون موجه إلى الفريق ونجومه، وليس للمدرب؛ خاصة أن اللاعبين هم الذين ينفذون أفكار المدير الفني، على أرضية الملعب.

ومع النتائج المبهرة التي يقدمها البرتغالي جورج جيسوس، مع نادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي؛ يبدو أن الأهلي، هو الأقرب لخطف مورينيو، إذا انتقل إلى السعودية، وصحت الأنباء الأخيرة المتداولة بشأنه.

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