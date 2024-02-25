تدخل قد يودي بحياته .. لاعب بوردو يصارع الموت بالمستشفى!

لاعب بوردو يُعاني من إصابة خطيرة

دخل أحد لاعبي نادي بوردو الفرنسي في غيبوبة في إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لإصابة عنيفة خلال مباراة فريقه ضد جانجان ضمن منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية.

وكشف موقع "فرانس بلو" عن أن الهندوراسي الدولي ألبرت إليس لاعب نادي بوردو، دخل في غيبوبة بعد اصطدام قوي في الرأس، خلال مباراة جانجان ظهر يوم السبت.

وأضاف الموقع أن ألبرت خرج من الملعب بعدما تعرض للإصابة خلال أول 34 ثانية من المباراة، بعدما اصطدم بالرأس مع دوناتيان جوميس لاعب جانجان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد 8 دقائق من العلاج على أرض الملعب، تم إخراج لاعب بوردو المصاب على نقالة، ليخضع إلى المزيد من التقييمات من جانب الطبيب، ليقرر لنقله إلى المستشفى، على الرغم من أنه كان واعيًا.

وأشار الموقع إلى أن الفحوصات الطبية في المستشفى كشفت عن أنه يُعاني من صدمة شديدة بالرأس، ونتيجة لذلك تم وضعه في غيبوبة صناعية، للحصول على العلاج مع الفرق الطبية في بوردو، حيث تنتظر عائلته نتائج تلك الفحوصات.