"تدخل الشرطة وتفتيش اللاعبين" .. كشف أسرار خطيرة عن أزمة السوبر التركي في السعودية

أزمة كأس السوبر التركي أثارت الجدل في الشارع الرياضي العالمي

كشف علي كوتش، رئيس نادي فنربخشه التركي، أسرارًا "لأول مرة"، عن أزمة كأس السوبر المحلي، والذي كان من المقرر إقامته في العاصمة السعودية "الرياض"، بوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.

اتحاد الكرة التركي أعلن تأجيل مباراة كأس السوبر بين جلطة سراي وفنربخشه؛ بسبب عدم التزام الناديين بـ"أنظمة فيفا"، والتي أدت إلى منع السلطات السعودية، نزول نجوم الفريقين إلى أرضية الملعب، بصور "أتاتورك"، احتفالًا بمرور 100 سنة على تأسيس الجمهورية.

وفي هذا السياق.. حمّل كوتش في تصريحات مع فضائية "Haber Turk"، مساء اليوم، رئيس اتحاد الكرة التركي، مسؤولية أزمة كأس السوبر؛ قائلًا: "لم يكن من الممكن في ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية، أن لا نرفع صور (أتاتورك) في الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار رئيس فنربخشه، إلى أن اتحاد الكرة التركي، لم يرسل إلى ناديه أو الفريق لمنافس جلطة سراي، بروتوكول المملكة العربية السعودية الخاص بـ"كأس السوبر"، واكتفى بوضع المحظورات التي يجب على الجماهير تجنبها.

وفجّر علي كوتش، مفاجأ من العيار الثقيل؛ بإعلانه دخول الشرطة إلى غرفة ملابس فنربخشه وجلطة سراي، ومصادرة جميع الصور واللافتات، مع تعليمات بتفتيش اللاعبين داخل أرضية الملعب.

واعترف كوتش، بأنه رحب بإقامة السوبر التركي في السعودية، رغم أن ألمانيا كانت المرشحة الأولى؛ وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة في المملكة، والتي يُمكن أن تكون لها عوئد إيجابية للغاية على ناديه.