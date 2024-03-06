تدخل الشرطة والنيابة العامة .. العين يكشف حقيقة "تورطه" في الاعتداء على جماهير النصر بالإمارات

بيان رسمي من نادي العين الإماراتي..

أصدر نادي العين الإماراتي، بيانًا رسميًا، بشأن الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

العين فاز (1-0) على ضيفه النصر، بملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة؛ وسط تعرض الجماهير النصراوية لاعتداءات، عقب إطلاق صافرة النهاية.

وفي هذا السياق.. أكد العين في بيانه اليوم الأربعاء، على أن علاقته مع النصر تاريخية، ولا يُمكن أن تتأثر بأي أحداث شخصية، معلنًا اتخاذ "الإجراءات القانونية" ضد المتسببين في الأحداث التي وقعت بعد المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد الزعيم الإماراتي، على أنه يتعاون مع النيابة العامة والشرطة الإماراتية؛ من أجل مواجهة الظواهر السلبية في عالم الساحرة المستديرة، مع رفض كامل لكل أشكال الخروج عن النص.

ونفى نادي العين، تورطه في الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد المباراة، من خلال سوء التنظيم وإصدار تذاكر مجانية للجماهير؛ قائلًا: "هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، كما أننا حذرنا من التعامل مع قنوات البيع غير الرسمية والتذاكر المزورة والروابط الوهمية".

وأوضح العين، أن مجلس إدارة النادي تواصل مباشرة مع نظيره في النصر، وأرسل له رابط مخصص لجماهير الفريق الأصفر، في استاد هزاع بن زايد.

جدير بالذكر أن النصر سيستضيف العين، يوم 11 مارس الجاري، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.