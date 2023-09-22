"تخيل ابنتك تواعد فتى مثلك" .. صديقة نيمار تهاجمه بشكل غير مباشر!

كيف هاجمت برونا صديقها نيمار؟

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يبدو أن العلاقة بين برونا بيانكاردي وصديقها البرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال، أصبحت متوترة للغاية خلال الفترة الحالية، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو للاعب رفقة فتاتين.

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ونشر صحفي برازيلي الفترة الماضية مقاطع فيديو تُظهر نيمار وهو يقضي ليلة كاملة في أحد ملاهي مدينة برشلونة منذ 3 أشهر، الأمر الذي دفع صديقته برونا ترد على الأمر عبر حسابها على "إنستجرام". "اقرأ التفاصيل"

وهاجمت برونا نجم الهلال بطريقة غير مباشرة، بعد إعجابها بتعليق أحد متابعي نيمار، الذي انتقده بشدة بسبب أفعاله، وطالبه بضرورة التعامل مع الفتيات بطريقة أفضل.

وجاء نص الرسالة كالآتي: "إذا كنت والد فتاة أو حتى لو لم تكن بعد، تخيل ابنتك وهي تبلغ من العمر 18 عامًا وتواحد شاب مثلك بشخصيتك وسمعتك، هل تقبل صديقها؟ إذا كان الجواب لا، فابدأ معاملة بنات الناس كما تحب أن يعاملوا ابنتك".

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ويتلقى نيمار خلال الوقت الحالي انتقادات واسعة من جمهور الهلال، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب في أول مباراتين له مع الفريق، حيث تعادل الزعيم أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، ثم أمام ضمك بهدف دون رد بدوري روشن السعودي.

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