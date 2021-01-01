تخوف في ليفربول من إصرار فان دايك على اللحاق باليورو

المدافع الهولندي غائب منذ أكتوبر الماضي

تحدثت تقارير في إنجلترا عن تخوف في ليفربول من إصرار فيرجيل فان دايك على المشاركة في أمم أوروبا المقبلة وعدم انتظار الموسم المقبل وتعافيه بشكل كامل.

فان دايك تعرض لإصابة قوية على مستوى أربطة الركبة احتاجت للجراحة، وذلك في مباراة ديربي المدينة ضد إيفرتون في أكتوبر الماضي.

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وقالت "ميرور" أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين قلب الدفاع وناديه بسبب إصرار اللاعب على المشاركة مع بلاده في أمم أوروبا الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي يفضل أن ينتظر فان دايك للموسم المقبل ليتعافى بشكل تام من الإصابة البليغة، ولا يسرع من عملية العودة خوفاً من تجددها أو تفاقمها.

الصحيفة أكدت أن الهولندي مصر على المشاركة في أمم أوروبا الصيف المقبل ولن يستمع لنصائح ناديه وينتظر للموسم المقبل رغم المخاطرة القائمة.

وتحدثت الصحيفة مع مساعد رونالد كومان في ساوثامبتون، والذي أكد أن شخصية فان دايك ستجعله عازماً على المشاركة ومساعدة بلاده في اليورو، وذلك على أساس خبرته من العمل مع اللاعب.

يذكر أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أكد في أكثر من مناسبة سابقة صعوبة لحاق مدافعه بالمتبقى من الموسم الجاري رغم ظهور أكثر من فيديو للتدريبات التأهيلية للهولندي.