بعد تخليد اسمه في كلاسيكو النصر .. لاعب الهلال ينتقل إلى الدرجة الثانية في السعودية!

مفاجأة كبرى من لاعب الهلال..

أصبح نادي الهلال على موعد مع إعلان أحد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، في إطار قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يقتضي بتقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي.

وقرر الاتحاد السعودي، إلزام كافة أندية دوري روشن السعودي، بتقليص القائمة من 30 إلى 25 لاعبًا، بدءًا من الموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، مع زيادة عدد الأجانب في قوائم الفرق، إلى 10 لاعبين، بشرط تسجيل لاعبين غير سعوديين، مواليد 2003 فما بعد.

وأفاد "الميدان الرياضي" بأن نادي الدرعية، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، توصل لاتفاق مع محمد جحفلي، مدافع الهلال، من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

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واشتهر نجم الهلال، محمد جحفلي، بقصة "الجحفلة" التي شهدها نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في نسخة 2015، بين النصر والهلال، حيث احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، وسجل محمد السهلاوي هدفًا للنصر في الدقيقة 92، وبينما كان اللقاء يتجه نحو النهاية، استطاع محمد جحفلي أن يسجل هدف التعادل الهلالي في الدقيقة 120+1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي منحت الهلال لقب أغلى الكؤوس، على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.

وكان نادي الدرعية قريبًا من الصعود إلى دوري يلو في الموسم الماضي، حيث احتل وصافة المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية، خلف الجبيل، فيما تنص اللائحة على تأهل المتصدر من المجموعتين إلى دوري الدرجة الأولى.

ونجح نيوم والجبيل في التأهل إلى دوري يلو، متصدرين عن المجموعتين، بينما تأهل الزلفي والدرعية إلى مباراة المركز الثالث، لحسم آخر المقاعد المؤهلة للدرجة الأولى، قبل أن يفوز الزلفى بنتيجة (3-0)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.