تخليداً لإنجاز الأرجنتين.. صورة ميسي قد تتواجد على العملة الرسمية!

هل تتواجد صورة ميسي على عملة الأرجنتين الرسمية؟

كشفت تقارير صحفية أن البنك المركز الأرجنتيني يدرس مقترح تخليد إنجاز منتخب التانجو بوضع صورة اللاعب ليونيل ميسي على العملة المحلية "بيزو".

وكان ميسي قد استطاع أن يقود المنتخب الأرجنتيني في رحلة التتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد التغلب على فرنسا بالنهائي من خلال ركلات الجزاء.

وبحسب ما ورد من صحيفة "El Financiero" الأرجنتينية فإن المسئولين بالبنك المركزي يدرسون خيار تخليد هذا الإنجاز الكبير من خلال وضع صورة القائد ليونيل على العملة.

كما انتشرت بعض الصورة المقترحة التي يتواجد فيها ميسي على العملة في فئة الألف بيزو بالتحديد، حيث أوضح التقرير أن تخليد ميسي سيكون على تلك الفئة.

جدير بالذكر أن ميسي قد شارك رفقة زملائه في احتفالات الحصول على بطولة كأس العالم بالشوارع الأرجنتينية في بوينس آيرس.