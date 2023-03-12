"تخلى عن محمد صلاح يا كلوب لتعيد بناء ليفربول"

بيع محمد صلاح هو الحل لأزمة الريدز الحالية!

هاجم جون ألدريدج، نجم ليفربول السابق، محمد صلاح الهداف التاريخي للفريق عقب هزيمة الريدز بالأمس في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسقط ليفربول مجددًا في فخ الهزيمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته بنتيجة 1-0 أمام بورنموث المهدد بالهبوط، وبعد أيام قليلة من اكتساع الريدز لمانشستر يونايتد بسباعية.

وأبدى لاعب ليفربول السابق جون ألدريدج، قلقه على مستوى محمد صلاح عقب مباراة بورنموث وقال أن بيعه سيفيد النادي الإنجليزي.

وقال نجم ليفربول السابق، لصحيفة “Sunday World”: "في المواسم القليلة الماضية كان لدى فريق كلوب الكثير من السرعة والقوة والرغبة في التعامل مع المهددين بالهبوط، ومع ذلك فقد تغير كل ذلك وأنا أنظر إلى لغة جسد محمد صلاح وشيء ما ليس على ما يرام".

وأضاف: "بعد أهدافه ضد يونايتد يوم الأحد الماضي كنت أتطلع إلى صلاح لقيادة الفريق لبقية الموسم والبطولة في هدفين أو ثلاثة أهداف في الأسبوع باستمرار".

وواصل تصريحاته قائلًا: "نعلم جميعًا كم كان صلاح وما زال جيدًا لكنه كان سئ جدًا بالأمس ولن أحتاج إلى إخباره بذلك".

وأوضح: "أضاع صلاح ركلة جزاء وقدم عرضًا يفتقر إلى الشغف وأنا أكره أن أكتب أشياء سلبية عن لاعب هو أحد أفضل نجوم ليفربول على الإطلاق".

وشدد جون:"قد يكون هناك جدل حول ما إذا كان بيع صلاح هذا الصيف واستخدام هذه الأموال لإعادة الاستثمار في الفريق قد يكون خيارًا لكن هذه الفكرة يمكن أن تنتظر حتى نهاية الموسم".

وسجل صلاح 178 هدفًا وقدم 74 تمريرة حاسمة في 292 مباراة مع ليفربول وقد وقع عقدًا جديدًا الصيف الماضي لتمديد عقده حتى عام 2025.

وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع جود بيلينجهام، في الصيف وإذا جمعوا الأموال من خلال بيع صلاح فقد يأتي المزيد من الأسماء الكبيرة.